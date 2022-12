Le mauvais temps hivernal fait au moins deux morts aux États-Unis

DALLAS — Une puissante tempête qui balaie les États-Unis, donnant naissance à des tornades en certains endroits et à des conditions de blizzard ailleurs, a fait au moins deux morts, et d’autres intempéries étaient possibles mercredi dans le sud du pays.

Les tornades ont frappé le Texas, l’Oklahoma et la Louisiane. Dans le nord de la Louisiane, un garçon a été retrouvé mort dans un boisé à quelques centaines de mètres de chez lui, au sud de Shreveport. Sa mère, également décédée, a ensuite été retrouvée dans la rue voisine de leur maison.

Le père de l’enfant avait rapporté leur disparition aux autorités après que leur résidence ait été démolie par le mauvais temps. Le chef de la police locale a déclaré aux médias que ses agents n’ont même pas été capables de trouver la maison que l’homme décrivait.

Une vingtaine d’autres personnes, dont certaines grièvement blessées, ont été transportées à l’hôpital dans la région de Farmerville, aussi en Louisiane, après qu’une tornade ait lourdement endommagé des maisons mobiles et un ensemble d’habitations collectives.

D’autres orages puissants et même des tornades sont possibles mercredi le long de la côte du golfe du Mexique, de la Louisiane jusqu’à la région floridienne de la Panhandle.

Le mauvais temps avait précédemment causé des dommages et fait quelques blessés au Texas.

Des avertissements de blizzard s’étirent du Montana jusqu’à l’ouest du Nebraska et jusqu’au Colorado. Le Service national météorologique des États-Unis a prévenu que des secteurs du Dakota du Sud et du nord-ouest du Nebraska pourraient recevoir 60 centimètres de neige. Des vents de plus de 80 kilomètres/heure pourraient réduire la visibilité à néant.

De la glace, de la neige et de la pluie devraient frapper la région du Midwest pendant plusieurs jours, avant que la tempête ne glisse vers le nord-est et vers les Appalaches. Les résidents ont été invités à être sur leurs gardes, de la Virginie-Occidentale jusqu’au Vermont. Une veille de tempête hivernale est en vigueur de mercredi soir jusqu’à vendredi après-midi.

Toutes les routes sont fermées dans le nord-est du Colorado. Un avertissement de blizzard a été lancé sur la côte nord du Minnesota, qui pourrait recevoir 60 centimètres de neige et être balayée par des rafales de 65 kilomètres/heure.