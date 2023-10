Le MBAM veut récolter 100 millions $ en dons philanthropiques

MONTRÉAL — Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) veut récolter 100 millions $ en dons au cours des cinq prochaines années.

C’est l’un des objectifs qui se trouve au premier plan stratégique du MBAM, dévoilé en conférence de presse, mardi. Sa fondation a annoncé que 80 % de la cible philanthropique pour cette année était déjà atteinte.

Des dons recueillis, 64 % seront utilisés pour soutenir la collection et la programmation des expositions, une autre tranche de 21 % aux projets spéciaux et 15 % à des projets communautaires et d’accessibilité.

Parmi les projets, le MBAM va établir un nouvel espace d’exploration de l’art québécois et canadien. Le musée espère ouvrir cet espace à de nouvelles voix et ainsi «inspirer un nouveau regard sur l’histoire de l’art», a dit la conservatrice, Marie-Dailey Desmarais.

L’institution a également annoncé qu’elle renouvelle le mandat de directeur général de Stéphane Aquin pour une durée de trois ans.