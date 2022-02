Le médecin-hygiéniste de l’Ontario parle de plus en plus de «vivre avec le virus»

TORONTO — Le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario affirme que la province devra réévaluer la pertinence du passeport vaccinal dans les semaines ou les mois à venir.

Le docteur Kieran Moore admet depuis quelque temps qu’il faudra bientôt apprendre à vivre avec la COVID-19. Il a indiqué jeudi que le variant Omicron est si contagieux qu’il sera difficile de le maîtriser.

Or, maintenant qu’il existe des vaccins sûrs et efficaces, ainsi que des traitements antiviraux pour prévenir l’hospitalisation des plus vulnérables, il sera bientôt temps d’avoir une discussion au sein de la société sur les mesures sanitaires qui devraient être maintenues.

Selon le docteur Moore, il sera important alors de déterminer quelles mesures devraient continuer à être «obligatoires» et lesquelles devraient être simplement «recommandées» par la santé publique. Il estime toutefois que la mesure la plus importante demeure le port du masque, et que ce sera probablement la dernière mesure à être abandonnée par les autorités sanitaires et les gouvernements.

Le docteur Moore a également annoncé jeudi que le gouvernement ontarien élargissait l’accès aux tests PCR à tous les membres du foyer des travailleurs de la santé qui sont en contact direct avec les patients.

Baisse constante des hospitalisations

L’Ontario signalait jeudi 2797 hospitalisations liées à la COVID-19, une baisse de 142 depuis la veille. On était autour de 4000 hospitalisations il y a deux semaines en Ontario.

Il y avait jeudi 541 patients aux soins intensifs, en baisse de 14 par rapport à la veille. On signale par ailleurs 74 décès supplémentaires dus au coronavirus.

Il y avait 4098 nouveaux cas de COVID-19 signalés, mais la Santé publique rappelle que le nombre réel est probablement plus élevé en raison des changements de politique de dépistage, qui s’adresse maintenant à des clientèles prioritaires.

Le gouvernement ne communique pas de données sur les cas et les éclosions dans les écoles, mais sept écoles étaient fermées mercredi et 261 écoles ont signalé des taux d’absence des élèves et du personnel de 30 % ou plus.

Il y avait toujours des éclosions dans 52 % des foyers de soins de longue durée de la province.

Gare aux impacts des assouplissements

Le point de presse du docteur Moore, jeudi, intervient après que la modélisation des conseillers experts du gouvernement prédisait cette semaine que les cas de COVID-19 augmenteraient après la réouverture partielle de lundi.

La Table consultative scientifique de l’Ontario sur la COVID-19 a estimé que l’assouplissement des mesures sanitaires augmenterait la propagation du virus, mais les experts ne pouvaient pas dire de combien.

Le comité d’experts a déclaré que les résultats dépendront en partie du nombre de nouveaux cas, qui est actuellement difficile à déterminer, car la province, comme bien d’autres, a limité l’accès aux tests de dépistage PCR.

Les restaurants, les centres de conditionnement physique et les cinémas, notamment, ont été autorisés à rouvrir à la moitié de leur capacité, lundi, avec preuve vaccinale et mesures sanitaires.

Les limites de rassemblements privés ont été portées à 10 personnes à l’intérieur, et certaines chirurgies qui avaient été interrompues pour préserver la capacité du système de santé ont également été autorisées à reprendre.