Le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario David Williams sera remplacé

TORONTO — Le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario David Williams est sur le point d’être remplacé par le Dr Kieran Moore.

Le Dr Moore est actuellement le médecin hygiéniste en chef du bureau de santé de Kingston, Frontenac et Lennox et Addington et le gouvernement de l’Ontario déposera une motion devant l’Assemblée législative pour le nommer médecin-hygiéniste en chef, lundi.

«Si je suis nommé prochain médecin hygiéniste en chef de la province, je resterai indéfectible dans mon engagement à lutter contre la COVID-19 et je donnerai au gouvernement tous les conseils nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de toute la population ontarienne », a déclaré le Dr Kieran Moore.

David Williams doit prendre sa retraite le 25 juin.

Il a été au premier rang de la bataille de la province contre la COVID-19, mais a fait l’objet de critiques constantes.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, l’a remercié pour son service dans une déclaration dimanche.

«Alors que nous continuons de vacciner un nombre croissant d’Ontariennes et d’Ontariens et de déployer notre Plan d’action pour le déconfinement dans les semaines à venir, les années d’expérience du Dr Moore à travailler dans la santé publique seront essentielles au moment où nous commençons graduellement à lever les mesures de santé publique» , a ajouté Christine Elliott, dans un communiqué.

Afin d’assurer une transition harmonieuse dans ses nouvelles fonctions, le Dr Moore travaillera aux côtés du Dr Williams pour quelques semaines, à compter du lundi 7 juin 2021.