Le médecin hygiéniste en chef l’Ontario devrait recommander lundi le port du masque

TORONTO — Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, devrait annoncer lundi matin qu’il recommande aux citoyens de la province de recommencer à porter le masque dans certaines circonstances.

Deux sources ont confirmé la fin de semaine dernière à La Presse Canadienne que c’est ce que le Dr Moore mentionnera lors de son point de presse prévu à 9 heures lundi à Toronto.

Le Dr Moore avait déjà prévenu qu’il allait recommander le retour du couvre-visage dans certains lieux intérieurs si les hôpitaux se retrouvaient contraints à annuler des chirurgies.

Récemment, les hôpitaux pédiatriques de la province ont été surchargés en raison d’un afflux important de jeunes patients très malades.

Certains des plus importants hôpitaux pour enfants de l’Ontario ont dû reporter des chirurgies jugées non urgentes pour affecter plus de personnel dans les urgences et les unités de soins intensifs, qui débordent dans plusieurs cas.

Le premier ministre ontarien Doug Ford a déjà recommandé à tout le monde de porter un couvre-visage, mais il n’a rien imposé à sa population.

Le Dr Moore ne devrait pas non plus recommander au gouvernement d’obliger le port du masque dans certains lieux, comme ce fut le cas pendant de nombreux mois au plus fort de la pandémie.