Le meilleur magazine au Canada !

Soirée très spéciale pour L’actualité à l’occasion de la remise des Prix du magazine canadien alors que le jury nous a décerné le titre de magazine de l’année au Canada.

« Un magazine qui semble être le plus important du Canada… pas peur d’être audacieux, pas peur des articles controversés. » C’est par ces mots que le jury a justifié son choix de décerner les plus hauts honneurs à L’actualité.

L’actualité a aussi décroché trois autres récompenses lors de l’événement tenu le 12 juin en direct de Toronto. Notre collaboratrice Valérie Borde a reçu la médaille d’argent pour son enquête « Quand les pilules rendent malades ».

Argent également pour la page de couverture de notre édition de juillet 2019, « Le prochain premier ministre ? », réalisée par la directrice artistique de L’actualité, Edith Pelletier, et le photographe Christian Blais.

Enfin, Sébastien Thibault a lui aussi reçu la médaille d’argent dans la catégorie des illustrations pour son œuvre figurant dans le reportage « Quand l’intelligence artificielle dérape ».

Ces récompenses ont été reçues par de vives acclamations dans la cour arrière du rédacteur en chef de L’actualité, Charles Grandmont, où une dizaine de membres de l’équipe de L’actualité s’étaient réunis pour l’occasion, à deux mètres de distance !

On peut même voir le chef de bureau politique de L’actualité, Alec Castonguay, effectuer une danse de la joie spontanée en arrière-plan pendant que le rédacteur en chef acceptait le prix par Zoom.

La satisfaction était d’autant plus grande que ces prix viennent couronner trois ans d’efforts pour relancer L’actualité, à la suite de son acquisition par Mishmash Média. Rappelons que le lectorat de L’actualité a grimpé de plus de 35 % depuis trois ans, selon les plus récentes données de Vividata.



Une bonne récolte pour le Québec

Les magazines québécois étaient indéniablement à l’honneur de l’édition 2020 des Prix du magazine canadien.

Les magazines Corsé et Dînette ont été consacrés meilleur magazine dans les catégories Intérêt spécial et Service et art de vivre.

La rédactrice en chef de Québec Science, Marie Lambert-Chan a remporté la médaille d’or dans la catégorie Chroniques pour ses éditoriaux. Autre médaille d’or pour Québec Science avec le dossier thématique Plastique : que fait-on maintenant? ».

Le magazine Trente a remporté la médaille d’or dans la catégorie Grand Prix du numéro.

Enfin, le magazine Esse s’est illustré en remportant le Grand Prix de la page de couverture.