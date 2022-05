Le Met Gala amasse un montant record de 17,4 millions de dollars

NEW YORK — Tout ce «glamour doré» a apporté de l’or véritable. Le Met Gala de cette année a amassé un record de 17,4 millions de $, ont annoncé mardi les responsables du musée.

Le gala annuel est une collecte de fonds pour le Costume Institute autofinancé du Metropolitan Museum of Art, à New York. L’argent sert à faire fonctionner l’institut et à organiser des expositions annuelles à succès comme l’actuel «In America: An Anthology of Fashion» qui a été lancé lors du gala lundi soir et qui sera ouvert au public le 7 mai. Cette exposition fait partie d’un ensemble plus large de deux expositions partielles explorant les racines de la mode américaine.

Le gala se tient traditionnellement le premier lundi de mai, mais en raison de la pandémie, la version 2021 a eu lieu en septembre dernier. Les deux galas réunis ont rapporté 33,7 millions de $, a indiqué l’institut.

Le thème du gala de lundi était «glamour doré». L’événement, qui a lieu au cœur de Manhattan, à New York, a réuni environ 400 invités – certains des plus grandes vedettes de la mode, de la musique, du cinéma, de la politique et du monde des affaires.