Le Michigan adopte une nouvelle tactique juridique pour fermer la canalisation 5

WASHINGTON — Dans un revirement tactique, la gouverneure du Michigan a subitement retiré sa procédure en Cour fédérale visant à fermer le pipeline transfrontalier de la société Enbridge.

Au lieu de cela, la procureure générale Dana Nessel a déclaré mardi que Gretchen Whitmer concentrerait les efforts du gouvernement sur une poursuite intentée en 2019 contre Enbridge, en cour du Michigan.

Dans un communiqué, Mme Nessel explique que la procédure initiale demeure «la voie la plus rapide et la plus sûre» vers la mise hors service permanente de la canalisation 5 du pipeline canadien.

Les efforts du Michigan ont subi un dur coup, plus tôt ce mois-ci, lorsqu’un tribunal de district du Michigan s’est rangé du côté d’Enbridge et a autorisé que la procédure de la gouverneure Whitmer soit plutôt entendue en Cour fédérale.

Mme Whitmer a révoqué en novembre une vieille servitude, accordée il y a 68 ans, qui permettait à Enbridge d’exploiter la canalisation, craignant une catastrophe environnementale dans le détroit de Mackinac. Le pipeline passe au fond de ce détroit qui relie le lac Michigan au lac Huron, près de l’Ontario.

L’Association américaine de la faune, qui qualifie la canalisation 5 de «bombe à retardement», a salué la décision de la gouverneure d’abandonner la procédure actuelle pour se concentrer sur la poursuite initiale de 2019.

«Nous en avons assez de cette entreprise canadienne et du gouvernement canadien lui-même qui bloquent les efforts du Michigan pour protéger nos Grands Lacs d’un déversement de pétrole catastrophique», a déclaré le directeur régional Mike Shriberg dans un communiqué. «La canalisation 5 est une bombe à retardement et pour protéger les Grands Lacs, cette décision de contourner les tactiques juridiques dilatoires d’Enbridge est la meilleure chose à faire pour aller de l’avant», a-t-il ajouté.

La procureure générale Nessel a déclaré qu’elle et la gouverneure Whitmer restaient «déterminées à fermer le pipeline», et la décision de revenir à la poursuite initiale «nous aidera à faire avancer cet objectif».

Traité bilatéral de 1977

Ottawa a déclaré plus tôt ce mois-ci que la planification était «bien avancée» pour les négociations concernant les traités bilatéraux dans ce litige, bien que le calendrier des négociations formelles reste incertain.

Un traité signé en 1977 entre les deux pays vise à éviter de perturber le flux transfrontalier dans le secteur de l’énergie. Cet «Accord concernant les pipelines de transit» a été un élément clé de la stratégie d’Enbridge pour convaincre le tribunal de district du Michigan qu’un tel litige bilatéral relevait plutôt d’un tribunal fédéral.

Si les négociations formelles échouent, la prochaine étape du processus de règlement des différends serait l’arbitrage international exécutoire. Le Canada a choisi d’invoquer officiellement le traité vieux de 44 ans le mois dernier après la rupture des pourparlers qui impliquaient un médiateur nommé par le tribunal.

Enbridge a salué la décision du Michigan d’abandonner l’affaire devant le tribunal fédéral, affirmant dans un communiqué que la société continuerait de faire pression pour l’affirmation de la compétence fédérale sur la canalisation 5.

La Maison-Blanche a reconnu que le Corps de génie de l’armée américaine menait une évaluation environnementale des projets d’Enbridge visant à enfermer la partie sous-marine du pipeline double dans un tunnel souterrain profond et fortifié. Mais l’administration américaine fédérale a résisté aux pressions pour s’impliquer dans le litige lui-même.

La canalisation 5 transporte jusqu’à 540 000 barils par jour de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié à travers la frontière canado-américaine et les Grands Lacs, au moyen d’une canalisation double qui passe notamment au fond du détroit de Mackinac.

Les partisans du pipeline estiment qu’il s’agit d’une source d’énergie vitale et indispensable — en particulier le propane — pour plusieurs États du Midwest, dont le Michigan et l’Ohio. Au Canada, ses défenseurs soutiennent qu’il s’agit d’une source clé de matière première pour les raffineries, y compris celles qui fournissent du carburant pour les avions à certains des aéroports les plus achalandés du pays.

Ses opposants estiment que ce n’est qu’une question de temps avant qu’un coup d’ancrage ou une défaillance technique ne provoque une gigantesque catastrophe environnementale dans l’un des bassins versants les plus importants de la région.