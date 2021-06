Le milieu de la santé devrait mieux se préparer, selon la Santé publique de Montréal

MONTRÉAL — Le milieu de la santé devrait se doter de meilleures mesures préventives pour faire face à la prochaine crise sanitaire, selon la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, qui témoignait lundi à l’enquête publique de la coroner sur les décès de personnes âgées et vulnérables en CHSLD durant la pandémie de COVID-19.

Ce niveau de préparation «ne se développe pas en urgence», mais doit être «travaillé 365 jours par année», a-t-elle soutenu devant la coroner Géhane Kamel. «La quantité de ressources doit être plus grande», notamment en ce qui a trait aux réserves d’équipement, aux capacités en laboratoire et aux ressources humaines.

La Dre Drouin, dont l’équipe était chargée d’analyser et de contrer la transmission du virus, a témoigné avoir reçu tous les nouveaux signalements «par fax» durant la première vague de la pandémie, ce qui a ralenti le rythme de ses enquêtes, et donc vraisemblablement permis à la COVID-19 de se propager plus facilement. «On n’arrivait pas à (…) enquêter sur tous les cas» durant le mois de mars 2020, a-t-elle expliqué.

Des améliorations possibles

Maintenant dotée d’un «système d’information plus performant», son équipe reçoit les données des laboratoires directement dans son système informatique. Ce nouvel outil, que la Dre Drouin qualifie de «très bien», a permis selon elle d’«éviter une troisième vague» à Montréal. Elle pense quand même que le système pourrait encore être amélioré, notamment avec de l’intelligence artificielle.

Son équipe d’enquête épidémiologique était auparavant composée d’une quinzaine de personnes. Ce n’est qu’au déclenchement de l’état d’urgence sanitaire, le 13 mars 2020, qu’elle a obtenu des fonds pour engager et former environ 700 nouveaux enquêteurs. «Avoir quelques semaines de plus nous aurait probablement aidés» à être mieux préparés, a-t-elle affirmé, ajoutant cependant que «personne ne s’attendait à une hausse aussi rapide» des cas à Montréal.

Questionnée à plusieurs reprises sur les décisions provinciales, notamment sur le temps que la Santé publique a pris avant de recommander le port du masque chirurgical, la Dre Drouin a dit n’avoir pas de reproches à faire. «On construisait l’avion en plein vol», a-t-elle rappelé, ajoutant que la COVID-19 était alors encore très méconnue. Elle a toutefois reconnu qu’il faudrait mettre en place des règles de prévention claires «pour quand on n’a pas toutes les connaissances» au sujet d’une nouvelle maladie.

Le contexte de l’enquête de la coroner

L’enquête de la coroner se penche sur les décès de personnes âgées ou vulnérables survenus dans des milieux d’hébergement au cours de la pandémie de COVID-19, qui comptent pour la moitié des victimes de la première vague. Son objectif n’est pas de désigner un coupable, mais bien de formuler des recommandations pour éviter de futures tragédies.

Six CHSLD et une résidence pour personnes âgées ont été désignés comme échantillon. Un décès sera examiné pour chaque établissement.

Les audiences de cette semaine portent sur la mort de M. Ephrem Joseph Grenier, le 12 avril 2020, au CHSLD Yvon-Brunet, à Montréal. Elles continueront jusqu’à jeudi. La semaine prochaine, l’enquête portera sur le CHSLD Sainte-Dorothée, à Laval.