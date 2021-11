Le milieu touristique demande qu’on cesse d’exiger un test PCR aux voyageurs vaccinés

Le milieu touristique de la région de Québec réclame d’Ottawa qu’il cesse d’exiger un test PCR aux voyageurs étrangers qui sont doublement vaccinés.

En conférence de presse, mercredi au Château Frontenac, les représentants du milieu de l’hôtellerie, du tourisme international, des croisières et du tournoi pee-wee ont qualifié l’exigence du test PCR de mesure inutile, redondante, irrationnelle, discriminatoire et non fondée sur la science.

Selon eux, l’exigence d’un test PCR disqualifie le Canada dans les décisions de voyage des touristes étrangers, d’autant plus que les coûts pour obtenir un tel test peuvent aller jusqu’à 250 euros (355 $ CAN) dans certains pays, alors que de nombreux autres pays n’exigent qu’une preuve de double vaccination sans demander de test de dépistage.

Ils notent au passage que le fait de cesser d’exiger un test PCR pour les voyageurs canadiens qui se rendent aux États-Unis pour moins de 72 heures encourage les Canadiens à se rendre aux États-Unis, mais freine toujours l’entrée des Américains au Canada, ce qui nuit encore davantage à l’industrie touristique d’ici.

Le maintien de l’exigence d’un test PCR cause, selon eux, «un tort irréparable» à l’industrie touristique québécoise.

Du côté du tournoi pee-wee, celui-ci prévoit accueillir une trentaine d’équipes des États-Unis comparativement à 50 habituellement et moins de 15 équipes d’Europe et d’Asie comparativement à 30 en temps normal. Son directeur général, Patrick Dom, a expliqué que le coût et la logistique entourant l’obtention d’un test PCR en a découragé plusieurs. De plus, les familles, qui accompagnent souvent les joueurs en temps normal, se feront beaucoup moins nombreuses pour le tournoi 2022, qui se déroulera du 9 au 20 février prochain.

Les intervenants soulignent que le taux d’occupation normal des hôtels se situe entre 80 % et 95 % en décembre, 50 % en janvier et 75 % à 80 % en février. Ces taux sont en baisse de 30 % selon les réservations reçues. Encore là, on souligne que l’apport des Québécois et des Canadiens permet de maintenir une certaine activité, mais ne suffit pas à combler le manque à gagner, d’autant plus qu’ils restent moins longtemps que les étrangers et, de ce fait, dépensent beaucoup moins.