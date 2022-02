Le ministère de la Défense n’a pas dépensé plus de 1,2 milliard $ de son budget

OTTAWA — De nouvelles données montrent que le ministère de la Défense nationale n’a pas dépensé plus de 1,2 milliard $ de son budget l’an dernier, principalement en raison de retards dans l’achat de nouveaux équipements pour l’armée canadienne.

La récente divulgation de ces données à la Chambre des communes survient six ans après que les libéraux fédéraux ont promis de mettre fin à une telle sous-utilisation des fonds, qui avait atteint des proportions épiques sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Bien que le financement inutilisé puisse rendre heureux les adeptes de la rigueur budgétaire étant donné l’ampleur du déficit fédéral depuis le début de la pandémie de COVID-19, un expert de la défense dit qu’il y a de réelles raisons de s’inquiéter.

David Perry, vice-président de l’Institut canadien des affaires mondiales, souligne que 855 millions $ sur les 1,2 milliard $ étaient censés être dépensés pour de nouveaux équipements militaires tels que des navires, des véhicules blindés et des avions.

Donc, l’argent qui n’a pas été dépensé signifie que l’armée n’a pas obtenu les nouveaux équipements qu’elle attendait et dont elle avait besoin, affirme M. Perry.

Et tandis que le ministère de la Défense affirme que la majeure partie de l’argent non dépensé sera disponible dans les années à venir, M. Perry affirme que le rythme de l’inflation signifie qu’il faudra encore plus d’argent lorsque l’on concrétisera l’achat de ces équipements.