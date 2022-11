Le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino devant la commission Rouleau

OTTAWA — Deux autres ministres du gouvernement fédéral doivent venir témoigner mardi à l’enquête publique sur le recours à la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations du «Convoi de la liberté» l’hiver dernier.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, sera le premier appelé ce matin. Il pourrait être confronté à des questions sur sa déclaration plus tôt cette année selon laquelle la police a demandé la Loi sur les mesures d’urgence, ce que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la police d’Ottawa ont nié plus tard.

Le ministre pourrait également être interrogé sur un courriel reçu de la part de la commissaire de la GRC, Brenda Lucki. Celle-ci suggérait que la police n’aurait peut-être pas besoin des pouvoirs extraordinaires de la loi, quelques heures avant que le gouvernement Trudeau invoque l’état d’urgence.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, dont le dossier régit les relations fédérales avec les provinces, devrait témoigner plus tard dans la journée et pourrait être invité à répondre aux préoccupations des provinces des Prairies selon lesquelles ils n’ont pas été suffisamment consultés sur les plans fédéraux.

D’autres ministres devraient comparaître devant la commission présidée par le juge Paul Rouleau tout au long de la semaine. Le témoignage du premier ministre Justin Trudeau est aussi prévu vendredi.

La commission sur l’état d’urgence a déjà entendu plus de 65 témoins au sujet de la décision du gouvernement fédéral alors que des manifestants protestant contre les restrictions sanitaires bloquaient le centre-ville d’Ottawa et les passages frontaliers canado-américains.