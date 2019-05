Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge est comparé à Gaétan Barrette

QUÉBEC — Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a été comparé jeudi à l’ex-ministre libéral de la Santé, Gaétan Barrette, pour sa présumée «arrogance».

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, n’y est pas allé par quatre chemins. Il reproche au ministre Roberge d’ignorer les groupes qui sont préoccupés par le projet de la Coalition avenir Québec (CAQ) d’instaurer la maternelle 4 ans universelle partout au Québec.

Selon lui, la dernière fois que le Québec a eu un réseau de services publics «gouverné par quelqu’un qui n’écoutait aucun expert, ça s’est très mal terminé».

«Jean-François Roberge, là, c’est le Gaétan Barrette 2.0», a lâché M. Nadeau-Dubois.

M. Roberge n’a pas aimé la comparaison. Il a assuré en mêlée de presse travailler en «collaboration et concertation» avec les commissions scolaires dans le dossier des maternelles 4 ans. Gaétan Barrette n’a pas non plus apprécié: «Un qualificatif approprié pour un politicien qui fait de la petite politique», a-t-il gazouillé.

Le ministre Roberge «prend congé de la réalité québécoise», a pour sa part tonné la porte-parole libérale en éducation, Marwah Rizqy.

Jeudi, les partis d’opposition ont fait front commun. Pratiquement toutes les questions lors de la période des questions ont porté sur la maternelle 4 ans.

La députée péquiste Véronique Hivon a également dénoncé le manque d’écoute de Jean-François Roberge, qui «fonce tête baissée vers la mauvaise priorité pour nos tout-petits au Québec».

Selon elle, la CAQ doit reporter l’implantation de la maternelle 4 ans pour tous, comme le recommande la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).

La FAE, qui représente 44 000 enseignants, rappelle que les maternelles 4 ans ont d’abord vu le jour à l’origine pour aider les enfants en milieu défavorisé et que leur déploiement dans ces milieux prioritaires n’est même pas complété.

Elle déplore donc que les modifications au projet de loi biffent le concept d’élève de 4 ans «vivant en milieu défavorisé».

L’implantation universelle de la maternelle 4 ans est un des engagements principaux de la Coalition avenir Québec (CAQ) en campagne électorale, mais il suscite la controverse. Il rencontre la résistance des trois partis d’opposition au Parlement et de plusieurs syndicats, notamment pour son coût évalué à plus de 2 milliards $, alors qu’il existe déjà un réseau de Centres de la petite enfance (CPE) dont l’expansion n’est même pas complétée.