Le ministre des Transports ordonne l’immobilisation de tous les trains près de Lytton

OTTAWA — Le ministre fédéral des Transports ordonne l’immobilisation de tous les trains dans les environs de Lytton, en Colombie-Britannique, alors que des résidents reviennent temporairement dans le village dévasté par un violent incendie de forêt.

Dans un arrêté ministériel, Omar Alghabra ordonne que les chemins de fer du Canadien National et du Canadien Pacifique cessent leurs déplacements pendant 48 heures, sauf pour les interventions d’urgence en cas d’incendie et les travaux d’entretien et de réparation. Cet arrêté ministériel s’applique à des tronçons de voie couvrant certaines parties de l’intérieur de la Colombie-Britannique.

Le ministre Alghabra indique dans un communiqué que l’objectif est la sécurité des activités ferroviaires et de la population, alors que des résidents reviennent à Lytton vendredi en autocars pour inspecter leur résidence, qu’ils avaient évacuée lorsqu’un incendie de forêt a surgi dans le village la semaine dernière. La plupart des bâtiments de Lytton ont été rasés par les flammes et deux personnes sont mortes.

Les incendies qui font rage en Colombie-Britannique ont endommagé les voies ferrées et retardé les expéditions dans toute la région intérieure de la province, provoquant un arriéré des livraisons.

L’un de ces incendies de forêt s’étendait sur près de 90 kilomètres carrés.

Le premier ministre, John Horgan, a l’intention de demander au gouvernement fédéral d’envoyer les Forces armées canadiennes pour participer à l’effort visant à éliminer les zones à risque dans le but de prévenir de futurs incendies.