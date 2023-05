Le ministre Fitzgibbon reste à convaincre sur le carburant durable en aviation

MONTRÉAL — Même s’il s’attend à se faire «harceler» par les grands acteurs de l’industrie aérospatiale à ce sujet, le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, reste à convaincre sur la pertinence d’accorder des blocs d’énergie pour le développement de projets de carburant durable dans le secteur aérien.

Questionné sur le sujet vendredi par le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, le ministre a dit que la réponse était «compliquée». Il s’attend à être «harcelé» par les grands acteurs de l’industrie sur le sujet durant le prochain salon du Bourget en juin. «On ne dit pas non, mais…»

Appelé à clarifier sa position après la conférence, M. Fitzgibbon a reconnu, en mêlée de presse, qu’il devait encore se faire une tête sur le sujet. «On n’a pas décidé encore», répond-il.

«Le SAF (carburant durable), c’est un peu comme l’hydrogène. Ça prend de l’hydrogène pour faire du SAF. Il faut faire attention parce que la capacité énergétique (du Québec) est limitée.»

Le gouvernement Legault veut que les projets d’hydrogène aient une utilisation au Québec. Or, cela semble peu probable avec le carburant durable pour des avions qui feraient des liaisons internationales, explique le ministre.

Dans un contexte plus large, M. Fitzgibbon a rappelé que le gouvernement devra faire des choix, car les demandes de bloc d’énergie pour des projets industriels excèdent la capacité énergétique d’Hydro-Québec.

Son ministère va analyser une première liste de 23 projets en juin pour un bloc de 3200 mégawatts (MW) «On va décider début juillet, pour lesquels on dit oui, non ou non, mais…»