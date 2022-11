Le ministre Guilbeault s’attend à des «conversations corsées» à la COP27

MONTRÉAL — Les représentants canadiens à la COP27 ont l’intention de faire avancer le dossier du financement de l’action climatique pour les pays en développement et d’engager des «discussions solides» sur les «pertes et dommages» liés aux impacts des changements climatiques, l’un des principaux enjeux du rendez-vous international.

Arrivé à Charm-el-Cheikh, en Égypte, où il dirige la délégation du pays, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a dit s’attendre à des «conversations corsées» au cours de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tient jusqu’au 18 novembre.

«Nous sommes ici pour être des partenaires productifs et pour aider à intensifier des actions climatiques», a déclaré M. Guilbeault mardi en conférence de presse depuis l’Égypte.

Le Canada et l’Allemagne organisent mercredi un événement où ils présenteront une mise à jour sur le soutien financier apporté aux pays les plus vulnérables pour lutter et s’adapter à la crise du climat. Les deux pays sont les coauteurs d’un rapport concernant les étapes à franchir pour respecter l’engagement des nations développées de verser 100 milliards $ US par an aux États pauvres.

«Il s’agit de supprimer les obstacles bureaucratiques à l’accès au financement de projets, d’accroître la transparence sur les objectifs nationaux individuels et de mieux mobiliser les financements privés et des banques multilatérales de développement», a mentionné l’élu libéral.

Il a ajouté que des discussions «approfondies» doivent aussi avoir lieu sur la question des «pertes et dommages», dont l’ajout à l’agenda des négociations de la COP27 a été appuyé par le Canada. L’idée ici est d’instaurer un mécanisme de compensation pour les dégâts causés par les changements climatiques dans les pays en développement.

—

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.