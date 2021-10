Le ministre Roberge dénonce la «culture de l’intolérance et de l’effacement»

MONTRÉAL — Les ministres québécois et français de l’Éducation dénoncent les «dérives liées à la culture de l’annulation» et estiment que leurs systèmes d’éducation respectifs représentent un «rempart primordial contre l’ignorance et l’obscurantisme».

«Le refus de mettre en question ses croyances et ses certitudes, d’être confronté ou même seulement exposé à des points de vue opposés, témoigne d’un recul inquiétant de l’esprit démocratique», s’insurgent dans une lettre ouverte le ministre l’Éducation du Québec, Jean-François Roberge, et son homologue français, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports de la France, Jean-Michel Blanquer.

Ils citent au passage les livres de Tintin et de Lucky Luke qui ont été brûlés et enterrés en raison de l’image des peuples autochtones qui était véhiculée.

Les deux hommes estiment que cette «culture de l’intolérance et de l’effacement» est importée de campus universitaires américains et qu’elle est «à mille lieues des valeurs de respect et de tolérance sur lesquelles se fondent nos démocraties».

Les nombreux actes de bannissement culturels qui se sont produits en France et au Québec constituent, affirment-ils, des «assauts portés contre la liberté d’expression et le sens civique, qui nous ramènent aux temps les plus obscurantistes de nos sociétés occidentales».

Les deux ministres annoncent qu’ils organiseront des rencontres entre des jeunes et des «intellectuels» pour débattre de ces questions. Leur objectif est de lutter contre «la radicalisation des prises de position».

Ils concluent leur lettre en déclarant que «ce n’est pas en renonçant à être qui nous sommes ni en ignorant d’où nous venons, comme le professent les « assassins de la mémoire », que nous pourrons célébrer le progrès et nous projeter vers l’avenir».