Le ministre Sajjan dit ne pas voir la Chine comme un adversaire

HALIFAX — Le ministre fédéral de la Défense a affirmé vendredi qu’il ne voyait pas la Chine comme un adversaire, à la veille d’une conférence de pays occidentaux sur la sécurité à Halifax qui devrait être fortement axée sur le pays asiatique.

Harjit Sajjan a déclaré que les relations entre le Canada et la Chine présentaient des défis importants, notamment la détention de deux Canadiens par les Chinois, mais qu’il était temps de chercher des solutions.

Plusieurs des séances du Forum sur la sécurité internationale à Halifax porteront sur ce que de nombreux experts géopolitiques voient comme une menace émergente.

Le président du Forum, Peter van Praagh, est allé plus loin que M. Sajjan dans son évaluation, affirmant que la Chine pouvait être caractérisée de différentes façons, que ce soit comme un concurrent, un concurrent stratégique ou un adversaire.

M. Van Praagh a dit croire qu’il était clair que le Canada et la Chine ne partagent pas les mêmes intérêts.

Selon lui, le Canada et ses alliés démocratiques d’Europe et d’Asie ont une vision du monde différente et le message en vue du Forum est qu’il est temps de reconnaître ce fait afin d’être bien préparé à y faire face.