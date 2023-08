Le Missouri interdit les soins d’affirmation du genre, un juge du Texas les autorise

COLUMBIA, Mo. — Un juge a bloqué vendredi l’interdiction imposée par le Texas aux traitements d’affirmation du genre pour les mineurs, tandis qu’un autre juge du Missouri a laissé entrer en vigueur une interdiction similaire, polarisant encore une fois les endroits aux États-Unis où les jeunes transgenres peuvent recevoir un traitement.

Les décisions contradictoires, rendues à quelques heures d’intervalle dans deux États dirigés par les républicains, reflètent l’imprévisibilité juridique qui se déroule à l’échelle nationale suite à une vague historique de nouvelles lois cette année ciblant les droits LGBTQ+.

«Dans tout le pays, d’innombrables jeunes transgenres voient leur bien-être menacé et leur vie déracinée par des interdictions dangereuses et inconstitutionnelles», a déclaré Elizabeth Gill, avocate de l’ACLU, qui représentait des familles et des médecins contestant l’interdiction du Texas.

Plus de 20 États ont adopté des lois interdisant certains soins d’affirmation de genre pour les mineurs, même si certaines ne sont pas encore entrées en vigueur ou ont été suspendues par les tribunaux. Beaucoup de ces États empêchent les mineurs transgenres d’accéder aux thérapies hormonales, aux bloqueurs de puberté et aux chirurgies de transition, même si les experts médicaux affirment que de telles interventions chirurgicales sont rarement pratiquées sur des enfants.

Le Texas serait l’État le plus peuplé à appliquer une telle interdiction. Mais la juge de district Maria Cantu Hexsel s’est ralliée à un groupe de familles qui ont fait valoir que cela violerait les droits des parents et aurait des conséquences dévastatrices pour les enfants et adolescents transgenres qui se verraient refuser le traitement recommandé par leurs médecins.

Mme Cantu Hexsel, une juge élue qui s’est présentée comme démocrate, a également jugé que l’interdiction de l’État serait discriminatoire à l’égard des enfants transgenres et violerait la capacité des médecins à suivre des directives médicales «bien établies et fondées sur des preuves», sous peine de perdre leur licence.

Le bureau du procureur général du Texas devrait rapidement déposer un appel visant à faire en sorte que la loi entre en vigueur comme prévu le 1er septembre.

Dans le Missouri, la décision du juge Steven Ohmer du circuit de Saint-Louis signifie qu’à partir de lundi, il est interdit aux prestataires de soins de santé de pratiquer des interventions chirurgicales d’affirmation de genre sur les enfants. Les mineurs qui ont commencé à prendre des bloqueurs de puberté ou des hormones avant lundi seront autorisés à continuer à prendre ces médicaments, mais les autres mineurs n’y auront pas accès.

Certains adultes perdront également l’accès aux soins d’affirmation de genre. Medicaid ne couvrira plus les traitements pour les adultes et l’État ne proposera pas ces opérations aux prisonniers.

Les médecins qui enfreignent la loi risquent de voir leur permis révoqué et d’être poursuivis en justice par leurs patients. La loi facilite les poursuites pour les anciens patients, en leur donnant 15 ans pour aller en justice et en promettant au moins 500 000 $ de dommages et intérêts s’ils réussissent.

L’ACLU du Missouri, Lambda Legal et Bryan Cave Leighton Paisner ont intenté le mois dernier une action en justice pour annuler la loi du Missouri au nom de médecins, d’organisations LGBTQ+ et de trois familles de mineurs transgenres, arguant qu’elle est discriminatoire. Ils ont demandé que la loi soit temporairement bloquée pendant que la contestation judiciaire se poursuit. La prochaine audience dans cette affaire est prévue le 22 septembre.

«Les preuves scientifiques et médicales sont contradictoires et peu claires. En conséquence, les preuves soulèvent plus de questions que de réponses», a écrit le juge Ohmer dans sa décision.

«Nous sommes enragés: non seulement notre gouvernement et nos élus ont laissé tomber, mais maintenant notre système judiciaire n’a pas réussi à faire son travail en protégeant les plus vulnérables de notre population», a déclaré Aro Royston, secrétaire du conseil d’administration du groupe de défense LGBTQ+ du Missouri PROMO.

Le bureau du procureur général républicain Andrew Bailey a écrit dans un mémoire judiciaire que bloquer la loi «ouvrirait la porte à des interventions qui, selon un consensus international croissant, pourraient être extrêmement dommageables».

Toutes les grandes organisations médicales aux États-Unis, y compris l’American Medical Association, se sont opposées à l’interdiction des soins d’affirmation de genre pour les mineurs et ont soutenu les soins médicaux pour les jeunes lorsqu’ils sont administrés de manière appropriée. Des poursuites ont été intentées dans plusieurs États où des interdictions ont été promulguées cette année.

La Food and Drug Administration a approuvé il y a 30 ans les bloqueurs de puberté pour traiter les enfants atteints de puberté précoce – une condition qui fait que le développement sexuel commence beaucoup plus tôt que d’habitude. Les hormones sexuelles – formes synthétiques d’œstrogène et de testostérone – ont été approuvées il y a des décennies pour traiter les troubles hormonaux et pour la régulation des naissances.

La FDA n’a pas approuvé les médicaments spécifiquement pour traiter les jeunes qui s’interrogent sur leur genre. Mais ils sont utilisés depuis de nombreuses années à cette fin, une pratique courante et acceptée pour de nombreuses conditions médicales. Les médecins qui traitent des patients trans affirment que ces décennies d’utilisation sont la preuve que les traitements ne sont pas expérimentaux.