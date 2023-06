Le mois de la Fierté atteint son apogée dans les rues de New York à San Francisco

NEW YORK — Des milliers de marcheurs enthousiastes ont dansé sur de la musique de club dans les rues de New York dimanche alors que des bulles et des confettis pleuvaient, et d’autres fêtards de Toronto jusqu’à San Francisco ont célébré l’apogée du mois de la Fierté.

La foule bruyante de New York a déambulé et dansé sur la Cinquième Avenue jusqu’à Greenwich Village, agitant des drapeaux arc-en-ciel pour commémorer les émeutes de Stonewall en 1969, où une descente de police dans un bar gai a déclenché des jours de protestations et lancé le mouvement moderne pour les droits LGBTQ+.

Alors que plusieurs personnes célébraient, beaucoup étaient conscientes du contre-mouvement conservateur croissant, y compris de nouvelles lois interdisant les soins d’affirmation de genre pour les enfants transgenres.

«J’essaie de ne pas être très politique, mais quand cela cible ma communauté, je suis très, très agacé et très blessé», a déclaré Ve Cinder, une femme transgenre de 22 ans qui a voyagé de Pennsylvanie pour participer au plus grand événement de la Fierté aux États-Unis.

«J’ai juste peur pour mon avenir et pour mes frères et sœurs trans. J’ai peur de la façon dont ce pays considère les droits de la personne, les droits humains fondamentaux», a-t-elle déclaré.

Les défilés à New York, Chicago et San Francisco font partie des événements organisés cette année par quelque 400 organisations de la Fierté à travers les États-Unis, dont beaucoup se concentrent spécifiquement sur les droits des personnes transgenres.

«Le soutien à la communauté transgenre a toujours été au cœur de nos événements et de notre programmation», a déclaré Dan Dimant, porte-parole du défilé de la Fierté de New York

La parade de la Fierté à San Francisco, une autre des célébrations LGBTQ+ les plus importantes et les plus connues aux États-Unis, a attiré des dizaines de milliers de spectateurs dans la ville dimanche.

L’événement, lancé par le groupe Dykes on Bikes, a présenté des dizaines de chars colorés, certains portant des messages forts contre la vague de législation anti-transgenre de plusieurs assemblées législatives à travers le pays.

S’unir contre les projets de loi

À Chicago, une brève averse au début du défilé n’a pas dissuadé les spectateurs du défilé, qui se sont abrités sous des auvents, des arbres et des parapluies.

«Une petite pluie ne peut pas nous arrêter», a écrit sur Twitter Brandon Johnson, le maire nouvellement élu de la ville.

Des milliers de personnes ont également envahi les rues samedi soir à Houston pour célébrer les défilés de la Fierté et soutenir la communauté LGBTQ+.

San Antonio a également célébré son défilé de la Fierté samedi soir, avec des centaines de personnes alignées dans les rues du centre-ville. Le thème de cette année est «Just Say Gay».

«Nous sommes très préoccupés par la législation en vigueur, non seulement ici au Texas, mais aussi dans d’autres États des États-Unis, qui tente de nous remettre dans le placard», a déclaré Phillip Barcena, président de Fierté San Antonio, à la chaîne télévisée KSAT.

Samedi également, la première dame Jill Biden a fait une apparition au défilé de la fierté à Nashville, Tennessee, où elle a dit à la foule qu’ils ont leur place, qu’ils sont beaux et qu’ils sont aimés.

De nombreuses autres villes ont organisé leurs événements phares plus tôt ce mois-ci, y compris Boston, qui a accueilli son premier défilé après une interruption de trois ans qui a commencé avec la COVID-19, mais s’est prolongée jusqu’en 2022 parce que l’organisation qui la dirigeait s’est dissoute sous la critique qu’elle excluait les minorités raciales et les personnes transgenres.

Cette année, un message clé pour les communautés LGBTQ+ est de s’unir contre des dizaines, voire des centaines, de projets de loi actuellement à l’étude dans les assemblées législatives à travers le pays.

Les législateurs de 20 États ont décidé d’interdire les soins d’affirmation de genre pour les enfants, et au moins sept autres envisagent de faire de même, ce qui rend la situation de la communauté transgenre encore plus urgente, selon les défenseurs de cette communauté.

«Nous sommes menacés», ont déclaré les organisateurs de l’événement de la Fierté à New York, San Francisco et San Diego dans un communiqué rejoint par environ 50 autres organisations de la Fierté à l’échelle nationale. «Les divers dangers auxquels nous sommes confrontés en tant que communauté LGBTQ et organisateurs de Fierté, bien que de nature et d’intensité différentes, partagent un trait commun : ils cherchent à saper notre amour, notre identité, notre liberté, notre sécurité et nos vies.»

Plus tôt dimanche, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a signé un projet de loi qui ferait de l’État un «refuge sûr» pour les jeunes transgenres et interdirait aux forces de l’ordre de fournir des informations susceptibles de compromettre la capacité d’un enfant à obtenir des soins d’affirmation de genre.

Le maire de New York, Eric Adams, a pris une décision similaire cette semaine, en publiant un décret exécutif empêchant l’utilisation des ressources de la ville pour coopérer avec les autorités de l’extérieur de l’État pour détenir toute personne recevant des soins d’affirmation de genre dans la ville.

– Avec la collaboration de Juan Lozano, Erin Hooley, Trân Nguyễn, James Pollard, Geoff Mulvihill, Trisha Ahmed et Susan Haigh.