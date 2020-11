Le monde attend nerveusement, impatiemment, le résultat de l’élection

Des voitures Ford modèle T sorties de la chaîne de montage en seulement 90 minutes à la restauration rapide, les États-Unis ont joué un rôle majeur en faisant du monde un endroit frénétique et impatient, avide de gratification instantanée.

Se réveiller mercredi et voir que le vainqueur des élections américaines pourrait ne pas être connu pendant des heures, des jours ou des semaines — les experts de partout dans le monde y sont allés de leurs meilleures suppositions — a été un choc pour une planète habituée à l’une des plus grandes exportations américaines: la vitesse.

«Nous devons avoir un peu de patience, presque certainement beaucoup de patience», a déclaré le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, alors que la lutte acharnée pour la Maison-Blanche se concentrait de plus en plus sur trois États — le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie —- qui pourraient s’avérer cruciaux pour déterminer lequel, du président Donald Trump ou de son adversaire Joe Biden, gagnera l’élection.

«Dans le système américain, le dernier vote compte et peut-être même que le dernier vote changera le résultat», a indiqué M. Borrell à la télévision nationale espagnole.

Mais bien que les dirigeants de la planète préfèrent généralement s’abstenir de commenter le résultat jusqu’à ce qu’il soit clair, la nature particulièrement agitée et contestée du vote suscitait déjà des inquiétudes à l’étranger quant à la possibilité que les divisions et les conflits internes de la superpuissance puissent durer longtemps après la proclamation du vainqueur.

«La bataille sur la légitimité du résultat — quelle qu’il soit — a maintenant commencé», a déclaré la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer.

«C’est une situation très explosive. C’est une situation dont les experts disent à juste titre qu’elle pourrait conduire à une crise constitutionnelle aux États-Unis», a-t-elle dit à la chaîne ZDF. «C’est quelque chose qui doit certainement nous inquiéter beaucoup.»

Sur les marchés financiers, les investisseurs ont eu du mal à interpréter la situation, poussant certains indices à la hausse et d’autres à la baisse.

Dans l’ensemble, l’incertitude a régné. Dans le vide de l’absence de gagnant immédiat, on a observé une certaine jubilation en Russie, en Afrique et dans d’autres parties du monde qui ont été à plusieurs reprises la cible des critiques américaines, affirmant que l’élection et le décompte des voix exposent les imperfections de la démocratie américaine.

«L’Afrique avait l’habitude d’apprendre la démocratie américaine, l’Amérique apprend maintenant la démocratie africaine», a écrit sur Twitter le sénateur nigérian Shehu Sani, reflétant une vision commune dans un continent longtemps habitué aux élections troublées et aux critiques américaines à leur égard.

Les alliés américains traditionnels s’accrochaient à la conviction que, peu importe le vainqueur, les principes fondamentaux qui sous-tendent depuis longtemps certaines des relations clés des États-Unis survivraient à l’incertitude et au processus électoral américain.

«Quel que soit le résultat de l’élection, ils resteront nos alliés pendant de nombreuses années et décennies, c’est certain», a déclaré Thierry Breton, le commissaire européen chargé du marché intérieur.

Cette idée a été reprise par le premier ministre du Japon, Yoshihide Suga, qui a déclaré lors d’une session parlementaire que «l’alliance Japon-États-Unis est le fondement de la diplomatie japonaise, et sur cette prémisse, je développerai des relations solides avec un nouveau président».