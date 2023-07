Le monde aurait vécu sa journée la plus chaude jamais enregistrée lundi… ou mardi

La planète entière aurait vécu sa journée la plus chaude non officielle le 3 juillet, puis aurait fracassé ce record le lendemain, selon les scientifiques du projet Climate Reanalyzer de l’Université du Maine.

Pendant deux jours consécutifs, la température moyenne mondiale a grimpé en territoire inconnu. Après que les scientifiques eurent parlé de la chaleur spectaculaire de lundi, la température de mardi a grimpé de 0,17 degré Celsius, ce qui représente un énorme saut en termes de moyennes et de records mondiaux.

Le même calculateur climatique de l’Université du Maine – basé sur des données satellitaires et des simulations informatiques – prévoit une température similaire pour mercredi, qui serait en territoire record, avec une moyenne en Antarctique qui est un énorme 4,5 degrés Celsius plus chaud que la moyenne entre 1979 et 2000.

Des records de températures élevées ont été dépassés les 3 et 4 juillet au Québec et dans le nord-ouest du Canada et du Pérou. Des villes à travers les États-Unis, de Medford, en Oregon, à Tampa, en Floride, ont atteint des sommets sans précédent, a souligné Zack Taylor, météorologue au Service national de météorologie. Pékin a signalé neuf jours consécutifs la semaine dernière où la température a dépassé 35 degrés Celsius.

«Le réchauffement croissant de notre planète causé par l’utilisation de combustibles fossiles n’est pas inattendu, il a déjà été prédit au 19e siècle après tout», a fait remarquer le climatologue Stefan Rahmstorf, de l’Institut de recherche sur le climat de Potsdam en Allemagne.

«Mais c’est dangereux pour nous, les humains, et pour les écosystèmes dont nous dépendons. Nous devons l’arrêter rapidement.»

Ce record de chaleur quotidien, mais préliminaire et non officiel, survient après des mois de «statistiques météorologiques et climatiques vraiment irréelles pour l’année», comme une chaleur hors du commun dans l’Atlantique Nord, une glace de mer record en Antarctique et un renforcement rapide d’El Niño, a indiqué Jason Furtado, professeur de météorologie à l’Université de l’Oklahoma.

Ce record mondial n’est pas tout à fait le type régulièrement utilisé par les entités de mesure du climat de référence comme la National Oceanic and Atmospheric Association. Mais c’est une indication que le changement climatique atteint un territoire inexploré.

Les scientifiques utilisent généralement des mesures beaucoup plus longues – des mois, des années, des décennies – pour suivre le réchauffement de la Terre. De plus, ce record préliminaire de la journée la plus chaude est basé sur des données qui ne remontent qu’à 1979, le début de l’enregistrement par satellite, alors que les données de la NOAA datent de 1880.