Le monde réagit au décès du prince Philippe

LONDRES — Le Royaume-Uni pleurait vendredi le décès du prince Philippe, le mari de la reine Élisabeth. La BBC britannique a interrompu sa programmation habituelle pour diffuser l’hymne national, «God Save the Queen».

Peu après l’annonce, des gens ont commencé à faire la file devant le palais de Buckingham, la résidence de la reine à Londres, pour lire l’annonce officielle aux portes du palais.

Le drapeau qui flotte au sommet du palais a été placé en berne après l’annonce du décès du prince. Le site web de la famille royale affichait un portrait en noir et blanc de Philippe, qui était également le duc d’Édimbourg.

Le premier ministre britannique Boris Johnson a rappelé que Philippe «s’était mérité l’affection de plusieurs générations ici au Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et à travers le monde».

«Comme le conducteur aguerri qu’il était, il a aidé à guider la famille royale et la monarchie pour qu’elle demeure une institution indiscutablement vitale à l’équilibre et à au bonheur de notre vie nationale», a-t-il dit.

Le leader de l’opposition travailliste, Keir Starmer, a été l’un des premiers à offrir ses condoléances, soulignant la longue histoire de service public de Philippe, tout d’abord comme officier de la Marine pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis pendant plus de 70 ans de mariage à la reine.

«On se souviendra de lui plus que tout pour sa dévotion et son dévouement extraordinaires envers la reine», a dit M. Starmer par voie de communiqué.

«Pendant plus de 70 décennies, il a été à ses côtés. Leur mariage a été un symbole de force, de stabilité et d’espoir, pendant que le monde autour d’eux changeait — le plus récemment pendant la pandémie. C’est une union qui a inspiré des millions de personnes au Royaume-Uni et ailleurs.»

L’ancien premier ministre britannique Tony Blair a décrit le prince Philippe comme un avant-gardiste en matière de protection de l’environnement, de réconciliation religieuse et de création de programmes à l’intention des jeunes.

L’ancien président américain George W. Bush et sa femme Laura ont offert leurs condoléances à la reine et à toute la famille royale.

En France, le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, Clément Beaune, a rappelé sur Twitter que le prince Philippe «fut une grande figure du siècle pour le Royaume-Uni. Pensées et amitiés pour le peuple britannique».

Le décès du prince a toutefois été accueilli avec une certaine indifférence en France, un pays où le sentiment républicain est très fort.

– Par The Associated Press