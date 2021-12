Le N.-B. annonce de nouvelles mesures, dont une période d’isolement plus courte

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a annoncé vendredi une série de mesures visant à éviter que son système de santé ne soit submergé par une vague d’infections, alors que le premier ministre Blaine Higgs a confirmé qu’il avait été déclaré positif à la COVID-19.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a déclaré aux journalistes que le variant Omicron du coronavirus se propageait au Nouveau-Brunswick, ajoutant que si la tendance n’était pas infléchie, la province pourrait voir jusqu’à 1000 nouveaux cas par jour d’ici une semaine. La ministre a déclaré que ces projections se traduiraient par plus de 160 patients hospitalisés d’ici la mi-janvier – une situation qui «submergerait rapidement nos prestataires de soins de santé».

«Actuellement, nous sommes aux portes de vivre notre pire situation depuis le début de la pandémie de COVID-19», a déclaré Mme Shephard, ajoutant que des procédures médicales non urgentes ont été annulées et que les visiteurs ne sont plus autorisés dans les hôpitaux.

Les autorités ont signalé 682 nouveaux cas vendredi, marquant un nouveau record quotidien. La province compte 3522 cas actifs signalés et 45 personnes hospitalisées atteintes de la maladie, dont 21 aux soins intensifs.

La médecin-hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell, a déclaré que les tests de diagnostic par PCR seront réservés aux populations à haut risque, comme celles qui travaillent ou vivent dans des établissements de soins de longue durée, des établissements correctionnels et des refuges pour sans-abri. Les personnes symptomatiques de 50 ans et plus, celles qui ont besoin d’un test pour voyager et toute autre personne jugée prioritaire auront aussi accès à un test PCR.

Ceux qui utiliseront plutôt un test rapide devront entrer leur résultat sur une nouvelle plateforme gouvernementale, qui pourrait être disponible dès la semaine prochaine.

«Le Nouveau-Brunswick n’est pas le seul à changer son approche, a déclaré Mme Russell. Nous prenons des mesures similaires à celles que d’autres provinces ont déjà mises en œuvre en ce qui concerne les tests, l’isolement et la recherche des contacts.»

Elle a indiqué qu’une période d’isolement plus courte était introduite pour les personnes déclarées positives, afin d’aider à prévenir les pénuries de personnel pour les services essentiels. Les personnes vaccinées qui ont été déclarées positives et qui sont asymptomatiques peuvent sortir de l’isolement après cinq jours, a dit Mme Russell, ajoutant que la même période d’isolement s’applique aux contacts familiaux proches qui sont vaccinés.

Les personnes non vaccinées dont le test est positif devront s’isoler pendant 10 jours, a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, a déclaré que les écoles rouvriraient après les vacances des Fêtes pour l’apprentissage à distance uniquement, à partir du 11 janvier et au moins jusqu’au 21 janvier. La situation sera réévaluée la semaine du 17 janvier, a-t-il déclaré.

«Ces décisions sont destinées à gérer les risques, à protéger nos communautés et notre système hospitalier; elles n’ont pas été prises à la légère», a déclaré M. Cardy.

618 nouveaux cas en N.-É.

Les responsables de la santé de la Nouvelle-Écosse ont signalé 618 nouveaux cas de COVID-19 vendredi et ont déclaré qu’il y avait eu une éclosion importante dans une prison provinciale.

Des responsables ont indiqué que 31 détenus de l’établissement correctionnel Central Nova à Dartmouth avaient été déclarés positifs à la COVID-19 et que plusieurs membres du personnel de l’établissement avaient également été déclarés positifs et étaient en isolement. Aucune hospitalisation n’a été nécessaire, ont-ils précisé.

Les services correctionnels ont déclaré qu’ils travaillaient avec la Santé publique pour maintenir un environnement sûr dans la prison et qu’ils avaient pris des mesures pour minimiser la propagation du virus. Les autorités ont déclaré que la prison restait fermée à tous les visiteurs.

Les services correctionnels ont déclaré qu’en date de mercredi, il y avait 233 adultes en détention à l’établissement Central Nova et qu’aucun cas positif n’avait été identifié dans l’unité pour femmes de la prison.

La régie de la santé de la Nouvelle-Écosse a également signalé des éclosions à l’Infirmerie de Halifax; à l’Hôpital général de Dartmouth; au site Victoria General du Centre de sciences de la santé QEII à Halifax; à l’hôpital régional St. Martha d’Antigonish,; et au New Waterford Consolidated Hospital.

Les responsables ont indiqué que moins de 10 patients sont touchés dans chaque établissement.

La province compte 5117 infections actives. Au total, 34 personnes sont hospitalisées à cause de la COVID-19, dont quatre patients aux soins intensifs.

L’application Alerte COVID à Terre-Neuve

Le ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador a fait erreur lorsqu’il a déclaré aux journalistes cette semaine qu’Ottawa «avait abandonné» l’application Alerte COVID, a indiqué le gouvernement provincial.

Le ministre de la Santé John Haggie «n’avait pas reçu les informations les plus récentes» sur l’utilisation de l’application Alerte COVID lorsqu’il a fait ces commentaires, a écrit jeudi sur Twitter le ministère provincial de la Santé.

«Alors que le gouvernement provincial continue de promouvoir les vaccinations comme notre meilleure défense contre le virus, l’utilisation de l’application Alerte COVID… reste l’un des outils de la boîte à outils», indique le communiqué. L’application Alerte COVID est active dans la province, bien que les responsables ne l’utilisent pas toujours, ajoute le communiqué.

Lors d’un point de presse mercredi, M. Haggie a déclaré que le gouvernement fédéral avait cessé de soutenir l’application pour téléphones intelligents en raison de sa faible utilisation. Il a fait ces commentaires en réponse à des questions sur les capacités de recherche des contacts de la province, alors que les responsables ont annoncé que ceux qui seraient déclarés positifs à la COVID-19 seraient tenus de prévenir eux-mêmes leurs contacts étroits.

La Santé publique a signalé vendredi 431 nouveaux cas ainsi que le 19e décès de la maladie dans la province. Les nouveaux cas signalés vendredi dépassent le précédent record de 349 cas établi la veille.

Il y avait 1746 cas actifs signalés dans la province, et une personne était hospitalisée à cause de COVID-19, selon un communiqué de presse.

L’application Alerte COVID a été lancée en juillet 2020 et permet à toute personne déclarée positive à la COVID-19 de saisir un code clé à usage unique qui déclenchera des notifications de contact sur les téléphones qui se trouvaient à proximité. Le site web du gouvernement fédéral pour l’application montre qu’elle a été téléchargée plus de 6,7 millions de fois et que les utilisateurs ont entré plus de 37 300 clés.

Î.-P.-É.: Restreindre les rassemblements

L’Île-du-Prince-Édouard a signalé un record en une seule journée de 175 nouveaux cas de COVID-19.

L’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Heather Morrison, a publié vendredi un communiqué de presse demandant aux résidants de maintenir au strict minimum les rassemblements du Nouvel An.

Mme Morrison a indiqué que les nouveaux cas font toujours l’objet d’une enquête et que la recherche des contacts est en cours.

L’île compte 814 cas actifs signalés de COVID-19.

Les autorités disent qu’il y a trois patients hospitalisés atteints de la maladie.

Il y a également cinq autres patients hospitalisés pour des raisons non liées à la COVID-19 qui ont été déclarés positifs.