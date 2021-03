Le N.-B. assouplit les restrictions dès lundi, mais reste aux aguets

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick assouplira les restrictions de santé publique à partir de lundi puisque les cas de COVID-19 suivent une tendance constante à la baisse.

Cependant, la médecin-hygiéniste en chef de la province a déclaré vendredi que la décision de déplacer l’ensemble de la province vers le niveau jaune moins restrictif s’accompagnait d’une mise en garde.

Jennifer Russell a prévenu qu’avec un nombre croissant de cas dans la région de Miramichi, si les infections augmentent au cours de la fin de semaine, la décision d’assouplir les restrictions sera «réexaminée».

Avec l’arrivée prévue du premier envoi dans la province du vaccin à deux doses Oxford-AstraZeneca plus tard ce mois-ci, Mme Russell confirme également que la province prévoit maintenant de fournir une dose de vaccin contre la COVID-19 à chaque Néo-Brunswickois avant la fin juin.

Des annonces similaires ont été faites en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

«Nous apportons des modifications au plan afin de pouvoir vacciner un plus grand nombre de Néo-Brunswickois dans un délai plus court, a déclaré la ministre de la Santé, Dorothy Shephard. Nous aurons plus de renseignements sur le plan mis à jour très bientôt, y compris sur le rôle important que joueront les pharmaciens et les autres partenaires de la santé.»

Les autorités au Nouveau-Brunswick ont signalé vendredi trois nouveaux cas dans la région de Miramichi et un dans la région de Fredericton.

La province compte 33 cas actifs déclarés et trois personnes hospitalisées atteintes de la maladie, dont deux aux soins intensifs.

Ailleurs dans le Canada atlantique

La Nouvelle-Écosse a fait état vendredi de deux nouveaux cas de COVID-19 dans la région de Halifax.

Les responsables de la santé ont indiqué qu’un cas impliquait un contact étroit avec une infection précédemment signalée et que l’autre faisait l’objet d’une enquête.

La province compte 31 cas actifs déclarés de COVID-19.

Par ailleurs, les restrictions qui ont été mises en place la semaine dernière dans la région de Halifax sur les heures d’ouverture des restaurants et les événements sportifs ont été levées vendredi.

Les résidents des foyers de soins de longue durée de la ville et des environs sont toutefois limités à recevoir les visites de deux soignants désignés, et cette règle doit rester en vigueur jusqu’au 27 mars.

En date de jeudi, les responsables avaient administré 38 676 doses de vaccin contre la COVID-19, avec 14 395 personnes ayant reçu une seconde dose.

Il y a un nouveau cas de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les chiffres publiés vendredi portent le nombre total de cas actifs dans la province à 113.

Le ministre de la Santé, John Haggie, s’est dit optimiste et a déclaré que la province est sur la bonne voie pour un «nouvel été» qui permettrait aux résidents de voyager à travers l’île.

La province invite les personnes asymptomatiques à se faire dépister pour voir s’il y a des poches de COVID-19 encore non détectées dans la province.