Le N.-B. autorise l’apprentissage en personne et lève certaines autres restrictions

FREDERICTON — Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé jeudi qu’il est prêt à lever certaines restrictions liées à la COVID-19 à compter de samedi et à faire retourner les élèves en classe la semaine prochaine.

À compter de minuit vendredi, les spas, les lieux de divertissement et les gymnases de la province pourront fonctionner à 50 % de leur capacité et les repas à l’intérieur seront autorisés dans les restaurants, en fonctionnant également à 50 % de leur capacité.

Le premier ministre Blaine Higgs a déclaré que les élèves reprendraient l’apprentissage en personne lundi, notant qu’au cours des deux dernières semaines, 2000 filtres HEPA portables ont été placés dans 60 écoles de la province.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, a déclaré que la province est prête à passer au niveau le moins restrictif de son plan parce que les habitants ont respecté les règles, ce qui a contribué à atténuer la hausse des infections au virus et des hospitalisations liées à la COVID-19.

Les responsables ont annoncé trois autres décès dus à la COVID-19 dans la province et ont déclaré qu’il y avait 141 personnes hospitalisées en raison de la maladie, dont huit aux soins intensifs.

Mme Russell a affirmé que les hospitalisations continueraient d’augmenter au cours des deux prochaines semaines, et qu’elles devraient culminer à 150 hospitalisations à la mi-février, car les gens ont plus de contacts dans le cadre des restrictions réduites.

Situation difficile dans les écoles en N.-É.

Près de deux semaines après la reprise de l’apprentissage en personne dans les écoles de la Nouvelle-Écosse, les enseignants ressentent la pression de la pénurie de personnel, déclare le président de leur syndicat.

Dans une entrevue jeudi, Paul Wozney, président du Nova Scotia Teachers Union, a déclaré que même si aucune école n’a été forcée de fermer à cause de la COVID-19, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de pénurie importante d’enseignants et que l’apprentissage n’est pas affecté.

«Ce que j’entends sur le terrain, c’est que les choses ne vont pas bien, a dit M. Wozney. Il manque beaucoup de personnel et il est très difficile pour les gens de combler les brèches. Le temps de préparation des enseignants est absorbé comme une éponge.»

Le premier ministre Tim Houston a déclaré mercredi qu’environ 11% des enseignants et du personnel avaient été signalés absents plus tôt cette semaine et que la fréquentation des élèves oscillait autour de 85%, alors qu’elle atteint normalement 92%.

M. Houston a déclaré que bien que le système soit sous pression, la situation est «gérable à ce moment».

Mais M. Wozney a déclaré que le syndicat n’était pas sûr des données globales citées par la province, en particulier en ce qui concerne l’absentéisme des enseignants.

Dans le cadre du plan d’urgence de la province, les enseignants sans classe quotidienne et le personnel administratif des districts scolaires doivent être affectés pour remplacer les enseignants qui sont à la maison en raison d’une maladie ou de la nécessité de s’isoler.

M. Wozney a déclaré que cela soulève de sérieuses questions sur la qualité de l’enseignement.

Cela revient dans certains cas à avoir «quelqu’un qui est assis dans une pièce» pour que les étudiants soient supervisés, a-t-il dit.

Mais la ministre de l’Éducation, Becky Druhan, a rejeté cette affirmation à la suite d’une réunion du cabinet jeudi.

«Tout le personnel qui est déployé dans les salles de classe pour enseigner est un personnel absolument qualifié pour enseigner, a déclaré Mme Druhan. Les ajustements sont effectués dans chaque école et répondent aux besoins de la journée.»

Pendant ce temps, un nouveau décès lié à la COVID-19 a été signalé jeudi par les responsables de la santé – une femme septuagénaire dans la région de Halifax. La Nouvelle-Écosse a enregistré 31 décès depuis le début de la vague Omicron le 8 décembre.

Les autorités ont également signalé 11 nouvelles admissions et 327 personnes hospitalisées avec une infection, dont 15 patients aux soins intensifs.

Un total de 366 nouveaux cas de COVID-19 confirmés en laboratoire ont été identifiés, tandis que les autorités ont estimé qu’il y a 4276 cas actifs dans la province.

Reprise des classes en personne à l’Î.-P.-É.

La médecin-hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard a déclaré que la gestion des cas et des contacts liés à la COVID-19 sera effectuée une fois que les élèves des écoles publiques reprendront l’apprentissage en personne lundi.

Les élèves et le personnel sont invités à passer des tests antigéniques rapides le samedi et le lundi matin avant de retourner à l’école, et à effectuer un suivi avec trois tests rapides par semaine pendant les trois premières semaines d’école.

La Dre Heather Morrison a indiqué qu’il sera demandé aux parents et aux tuteurs d’informer l’école ou l’équipe d’intervention éducative COVID si leur enfant est déclaré positif.

Mme Morrison a affirmé que les parents et les tuteurs des enfants de plus de 12 ans seront invités à travailler avec les élèves pour informer directement les contacts proches ou pour informer l’équipe d’intervention éducative des contacts.

Elle a indiqué que des lettres de notification d’exposition ou des lettres de contact étroit seront envoyées aux familles.

Les enfants et le personnel qui sont des contacts étroits devront s’isoler pendant quatre jours s’ils sont complètement vaccinés ou sept jours s’ils ne le sont pas et devront être déclarés négatifs dans une clinique avant de sortir de l’isolement. Mme Morrison a précisé qu’un seul cas ne déclenchera pas la fermeture automatique d’une école.

Dix trousses de test COVID-19 seront remises à tous les élèves et au personnel, dont cinq avant d’aller à l’école et cinq autres la semaine prochaine. Les élèves recevront également des masques qui doivent être portés à l’intérieur de l’école ou dans les autobus scolaires.

Les responsables de la santé ont déclaré que 17 personnes étaient hospitalisées jeudi à cause de la COVID-19, dont une aux soins intensifs. Ils ont indiqué que trois des patients avaient été identifiés dans le cadre d’une nouvelle éclosion au Prince County Hospital.

Au total, 247 nouveaux cas ont été identifiés sur l’île.

Cette dépêche a été produite en partie avec l’aide financière des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.