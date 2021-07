Le N.-B. compte atteindre le seuil de 75 % des gens pleinement vaccinés le 2 août

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick s’est fixé comme objectif ferme de vacciner pleinement 75 % de ses résidents admissibles contre la COVID-19 et la Santé publique s’affaire à atteindre cet objectif.

La province a mis en place cette semaine six cliniques de vaccination mobiles dans des entreprises et des installations à travers la province, y compris dans deux salons de quilles.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, a indiqué mercredi que 43,5 % des résidents âgés de 12 ans et plus étaient pleinement vaccinés et que près de 79 % avaient reçu au moins une dose.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a déclaré que le gouvernement lèvera toutes les ordonnances sanitaires liées à la COVID-19 lorsque 75 % des résidents de plus de 12 ans seront pleinement vaccinés, ajoutant qu’elle s’attend à ce que cet objectif soit atteint d’ici la fête du Nouveau-Brunswick le 2 août.

Mme Russell ne signale aucun nouveau cas de COVID-19 mercredi et dit qu’il y a 10 cas actifs dans la province et que deux personnes sont hospitalisées avec la maladie.

«Parmi les 121 cas de COVID-19 signalés au Nouveau-Brunswick en juin, seulement cinq étaient des personnes pleinement vaccinées. De plus, au cours du dernier mois, aucun Néo-Brunswickois pleinement vacciné n’a été admis à l’hôpital ou n’est décédé en raison de la COVID-19», a souligné Mme Russell par communiqué.

«L’espoir grandit de jour en jour», a-t-elle affirmé.

Une fois atteint l’objectif de la pleine vaccination de 75 % des Néo-Brunswickois, le gouvernement lèvera «l’arrêté obligatoire ainsi que toutes les restrictions mises en place par le gouvernement, y compris le port du masque obligatoire», a indiqué Mme Shephard.

«À ce moment-là, il reviendra aux entreprises et aux gens de décider s’ils veulent immédiatement reprendre leurs activités comme ils le faisaient avant la pandémie, ou s’ils préfèrent effectuer la transition de manière plus graduelle», a ajouté la ministre de la Santé.