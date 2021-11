Le N.-B. compte commencer la vaccination des petits d’ici vendredi

FREDERICTON — La première livraison du vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech pour les enfants devrait arriver au Nouveau-Brunswick mardi et le gouvernement prévoit de commencer à l’administrer d’ici la fin de la semaine aux quelque 54 500 enfants de cinq à onze ans de cette province.

Les autorités sanitaires ont signalé lundi 62 nouveaux cas de COVID-19, pour un bilan de 647 cas actifs signalés. Il y avait 33 personnes hospitalisées avec la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, dont 15 aux soins intensifs.

Environ 87,5 % des Néo-Brunswickois admissibles sont entièrement vaccinés contre la COVID-19 et 93,4 % ont reçu au moins une première dose. Les travailleurs de la santé, les personnes âgées de 65 ans et plus, les membres du personnel scolaire et les Autochtones peuvent maintenant fixer un rendez-vous pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm, tout comme les personnes pleinement vaccinées qui ont reçu une ou deux doses d’AstraZeneca.

Depuis lundi, les enfants de deux ans et plus ainsi que les membres du personnel des garderies qui sont considérés comme un contact étroit d’un cas confirmé peuvent recevoir une trousse de dépistage pour une durée de cinq, 10 ou 15 jours, selon la plus récente date d’exposition possible à un cas confirmé.

En Nouvelle-Écosse, on signalait lundi un autre décès attribué à la COVID-19: un homme de 90 ans dans la zone ouest. Les autorités signalaient également 60 nouveaux cas depuis le dernier rapport, vendredi: 35 infections dans la zone centrale, 18 dans la zone nord, six dans la zone ouest et un dans la zone est.

Les responsables affirment qu’il n’y a pas de nouvelles infections liées à l’éclosion au foyer de soins de longue durée «East Cumberland Lodge» de Pugwash. Au total, 42 personnes dans cet établissement – 32 résidants et 10 employés – ont été déclarées positives depuis l’épidémie et trois résidants sont décédés.

Dans l’Île-du-Prince-Édouard, on signalait lundi quatre nouveaux cas de COVID-19. Trois des infections impliquent des contacts de cas connus et sont liées à la grappe qui a commencé dans le comté de Prince; le quatrième cas est lié à des voyages à l’extérieur de la province. L’île compte actuellement 22 cas actifs de COVID-19.

L’école secondaire «Three Oaks» de Summerside a été fermée lundi pour permettre la recherche des contacts, le dépistage et la désinfection après l’annonce d’un cas dimanche. Les responsables affirment que la situation n’est pas considérée comme une éclosion pour le moment. L’école doit d’ailleurs rouvrir mardi.

Enfin, à Terre-Neuve-et-Labrador, le nombre de cas actifs de COVID-19 est tombé lundi à son plus bas niveau en trois mois. La province a enregistré trois nouveaux cas au cours du week-end, ainsi que 10 nouveaux rétablissements, ce qui a porté le nombre de cas actifs à 12 – niveau le plus bas depuis le 18 août.

Une seule personne atteinte de la maladie était hospitalisée lundi à Terre-Neuve-et-Labrador.