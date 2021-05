Le N.-B. déplore son 42e décès dû à la COVID-19 depuis le début de la pandémie

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a déploré mardi son 42e décès dû à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Il s’agit d’une personne septuagénaire qui résidait au Pavillon Beau-Lieu, un foyer de soins spéciaux situé à Grand-Sault, dans la région d’Edmundston. Cette nouvelle victime de la COVID-19 est décédée à l’hôpital, indiquent les autorités.

On signalait par ailleurs 10 nouveaux cas dans la province, dont neuf dans la région de Fredericton et le dixième dans la région de Bathurst. Le Nouveau-Brunswick dénombre 121 cas actifs de COVID-19.

Cinq patients sont hospitalisés en sol néo-brunswickois, dont deux aux soins intensifs. Quatre autres ont été admis dans des hôpitaux à l’extérieur de la province et l’un d’eux repose aux soins intensifs.

Tous les Néo-Brunswickois de 18 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour recevoir leur première dose de vaccin. Les gens peuvent s’inscrire en ligne pour aller à une clinique des réseaux de santé Vitalité ou Horizon, ou communiquer avec une pharmacie participante.

«Le Nouveau-Brunswick établit et fracasse des records chaque semaine quant au nombre de rendez-vous fixés et de vaccins administrés», a déclaré mardi la médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell. «D’ici la fin de cette semaine, au moins 50 % de notre population aura reçu au moins une dose du vaccin.»

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a indiqué de son côté que son ministère collaborait avec la Santé publique dans le but d’élaborer un plan de vaccination pour les adolescents de 12 à 18 ans.

Ailleurs dans l’Atlantique

La Nouvelle-Écosse signalait mardi 90 nouveaux cas: 64 dans la région de Halifax, 17 dans la «zone est» de la province, sept dans la «zone nord» et deux dans la «zone ouest». La province compte 1345 cas actifs connus de COVID-19, dont 103 personnes à l’hôpital et 25 aux soins intensifs. En date de lundi, 436 054 doses de vaccin ont été administrées et 39 561 personnes ont reçu leur deuxième dose.

Par ailleurs, l’Association canadienne des libertés civiles a dénoncé mardi l’injonction du tribunal qui interdit les manifestations contre les ordonnances de santé publique en Nouvelle-Écosse.

Cara Zwibel, directrice des libertés fondamentales à l’association, a soutenu que l’injonction, rendue vendredi, constitue une violation «injustifiée» du droit à la liberté de réunion et à la liberté d’expression. Mme Zwibel a déclaré que son association préférerait travailler avec le gouvernement pour modifier les «conditions exceptionnellement larges» de l’injonction, mais qu’elle était disposée à la contester devant les tribunaux si nécessaire.

Terre-Neuve-et-Labrador signalait mardi six nouveaux cas de COVID-19, liés à des voyages ou à des infections déjà connues. Selon les autorités sanitaires, il y a maintenant 83 cas de COVID-19 actifs signalés dans la province, dont trois liés à une petite école dans la partie ouest de l’île. Mardi après-midi, 47 % des Terre-Neuviens âgés de 12 ans et plus avaient reçu au moins une dose du vaccin.

L’Île-du-Prince-Édouard signalait mardi deux nouveaux cas de COVID-19, tous deux liés à des voyages. La province compte 10 cas actifs confirmés.

Le premier ministre Dennis King a déclaré que si aucune date n’a été fixée pour rouvrir la «bulle Atlantique», sa province est prête à accueillir à nouveau des visiteurs à partir du 8 juin, du moins pour les réunifications familiales et les résidents saisonniers canadiens. L’île est actuellement fermée aux voyages non essentiels.