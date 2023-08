Le N.-B. garde le cap sur l’identité de genre malgré l’avis du défenseur des enfants

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick maintient les éléments centraux de sa politique sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les écoles malgré un rapport affirmant que cette politique viole les droits des enfants garantis par la Charte.

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a déclaré mercredi aux journalistes que son gouvernement apporterait d’autres changements pour clarifier la «politique 713», à la suite du rapport de la semaine dernière du défenseur des enfants et des jeunes.

La province a apporté trois changements à la politique en juin, dont l’un exige que les jeunes de moins de 16 ans aient le consentement de leurs parents avant de pouvoir officiellement changer leurs prénoms ou pronoms préférés à l’école.

Le défenseur des enfants et des jeunes, Kelly Lamrock, a déclaré la semaine dernière que forcer les élèves non binaires et transgenres à utiliser un nom auquel ils ne s’identifient pas constitue une violation de leurs droits garantis par la Charte.

En réponse, M. Hogan a déclaré mercredi que les professionnels scolaires, tels que les psychologues et les travailleurs sociaux, seront désormais autorisés à utiliser les noms et pronoms préférés des jeunes de moins de 16 ans.

Cependant, M. Hogan affirme que l’utilisation de noms dans les salles de classe sera considérée comme formelle et que les enseignants ne seront pas autorisés à utiliser les noms et pronoms préférés des enfants de moins de 16 ans sans le consentement des parents.