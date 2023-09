Le N.-B. n’a pas tiré toutes les leçons de la H1N1 en 2009 pour contrer la COVID-19

FREDERICTON — Le vérificateur général du Nouveau-Brunswick a constaté que les leçons tirées de la crise de la grippe H1N1 de 2009 n’ont pas été intégrées ensuite au plan de lutte contre la pandémie de COVID-19 dans la province une dizaine d’années plus tard.

Le rapport du vérificateur Paul Martin, publié jeudi, révèle que les rôles et les responsabilités des comités clés n’étaient pas toujours clairement définis ou documentés, bien que le gouvernement ait réagi rapidement en prenant des mesures telles que la restriction des rassemblements et le port obligatoire du masque dans certains milieux.

Le rapport révèle également qu’aucun dossier n’était conservé pour étayer les réunions du Groupe de gestion principal de l’intervention relative à la COVID-19, un groupe de hauts fonctionnaires qui soutenaient le Comité du Cabinet sur la COVID-19 et le Cabinet lui-même sur toutes les mesures liées à la pandémie.

Les foyers de soins ont été les plus durement touchés par les infections à la COVID-19. Le vérificateur général a constaté des lacunes en matière de planification en cas de pandémie et de pratiques de prévention et de contrôle des infections.

La vérification a révélé des cas de non-respect des niveaux de dotation de personnel requis dans les foyers de soins. Le vérificateur ajoute que le ministère du Développement social manquait de mécanismes d’application de la Loi sur les foyers de soins.

Parmi les 358 résidants du Nouveau-Brunswick décédés à cause de la pandémie jusqu’au 31 mars 2022, 90 résidaient dans des foyers de soins et un autre était un employé de ces établissements.