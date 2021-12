Le N.-B. ne prévoit pas de renforcer les mesures malgré le nombre élevé de cas

FREDERICTON — Le médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick dit qu’elle ne voit pas la nécessité de nouvelles mesures sanitaires malgré le nombre toujours élevé de cas quotidiens de COVID-19.

La docteure Jennifer Russell se dit préoccupée par les chiffres élevés – les 174 cas signalés jeudi étaient le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Elle dit que les 143 nouveaux cas signalés vendredi sont le deuxième plus grand nombre de cas quotidiens.

La docteure Russell a également signalé un décès supplémentaire dû à la COVID-19 impliquant une personne dans la soixantaine dans la région de Miramichi.

Il y a maintenant 971 cas actifs dans la province, et 36 personnes sont hospitalisées, dont 12 aux soins intensifs.

La docteure Russell a dit qu’il y a eu des confinements au Nouveau-Brunswick l’hiver dernier alors que le nombre de cas était moindre, mais le pourcentage élevé de résidents qui ont été vaccinés fait maintenant la différence.

La N.-É. étend l’éligibilité aux doses de rappel

La Nouvelle-Écosse a étendu ses rendez-vous disponibles pour recevoir une dose de rappel.

Depuis vendredi, les travailleurs de la santé de première ligne, les soignants désignés et toute personne âgée de 60 ans ou plus peuvent recevoir une troisième dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Les doses de rappel sont administrées au moins 24 semaines après la deuxième dose, bien que le personnel de la santé et les soignants désignés soient autorisés à recevoir une dose de rappel, quel que soit l’intervalle.

Les responsables de la santé affirment que les personnes de moins de 30 ans éligibles à une dose de rappel sont encouragées à se faire vacciner avec le vaccin Pfizer-BioNTech, car le faible risque d’inflammation cardiaque associé aux vaccins à ARNm semble plus courant avec le vaccin de Moderna qu’avec celui de Pfizer.

Les autorités affirment également que les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin Oxford-AstraZeneca ou du vaccin Janssen à une dose sont toujours éligibles à recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm.

Des doses de rappel sont disponibles pour les personnes de 70 ans et plus depuis le 23 novembre, et la province indique qu’à ce jour, 105 000 personnes de 60 ans et plus sont également éligibles pour recevoir leur troisième dose.

Deux nouveaux cas à T.-N.-L.

Les autorités sanitaires de Terre-Neuve-et-Labrador signalent deux nouveaux cas de COVID-19 au cours des deux derniers jours.

Ils affirment que ces nouveaux cas ont été identifiés dans la région ouest de la province et qu’elles impliquent une personne dans la cinquantaine et une autre dans la soixantaine.

Les deux personnes sont des contacts de cas connus auparavant.

Les responsables disent qu’il y a maintenant 13 cas actifs de COVID-19 signalés dans la province.

Les données en ligne montrent que près de 30 % des enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu une première dose de vaccin et plus de 91 % des résidents de 12 ans et plus sont complètement vaccinés.

L’île Bell, dans la baie de la Conception, à l’ouest de St. John’s, a le taux de vaccination le plus bas de la province, avec 80 % des résidents de 12 ans et plus qui sont complètement vaccinés.

Î.-P.-É.: les insulaires priés de limiter leurs déplacements

La médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard demande aux résidents de limiter leurs déplacements hors de l’Île, citant le nombre croissant de cas de COVID-19 liés aux voyages dans la province.

La docteure Heather Morrison a confirmé vendredi que la province avait détecté sept nouveaux cas, dont cinq étaient liés à des voyages.

De plus, elle a déclaré que les responsables de la santé étaient préoccupés par le fait que la province avait enregistré 30 nouveaux cas au cours des trois dernières semaines, ce qui a soulevé des discussions quant à l’imposition de nouvelles restrictions sur les rassemblements durant les Fêtes.

Elle a exhorté les résidents à réduire autant que possible les rassemblements et, en général, à limiter leurs contacts sociaux.

Mme Morrison a également déclaré que les insulaires devraient réfléchir à deux fois avant d’assister à de grands rassemblements, tels que les célébrations organisées du réveillon du Nouvel An.