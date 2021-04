Le N.-B. ne signalait mardi aucun nouveau cas — une première depuis plus d’un mois

HALIFAX — Le Nouveau-Brunswick ne signalait mardi aucun nouveau cas de COVID-19 — pour la première fois depuis plus d’un mois.

La province comptait 139 cas actifs et 21 patients hospitalisés atteints de la maladie, dont huit aux soins intensifs.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé mardi que les gens de 65 ans et plus peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Ces personnes peuvent s’inscrire en ligne pour recevoir le vaccin dans une clinique du Réseau de santé Vitalité et du Réseau de santé Horizon, ou en communiquant avec une pharmacie participante.

Le gouvernement prévoit 19 000 places disponibles aux cliniques organisées par les deux réseaux de santé au cours des deux prochaines semaines. Dans les pharmacies, ce sera plus difficile.

«Si vous prenez rendez-vous par l’entremise d’une pharmacie, soyez patients», a prévenu la médecin-hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell. «Plusieurs pharmacies signalent que tous leurs rendez-vous sont déjà pris pour les prochaines semaines.»

Le Nouveau-Brunswick a par ailleurs confirmé mardi son premier cas de patient présentant des caillots sanguins après avoir reçu le vaccin d’Oxford-AstraZeneca.

La docteure Russell a déclaré mardi que cette personne dans la trentaine avait reçu le vaccin à la mi-mars, avant que son utilisation ne soit limitée aux personnes de plus de 55 ans. Selon la docteure Russell, la personne a été traitée et s’est depuis rétablie.

Le gouvernement a par ailleurs créé une ligne téléphonique à l’intention des camionneurs qui cherchent de l’aide en vue d’obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner. Les camionneurs du Nouveau-Brunswick qui traversent la frontière de façon régulière peuvent composer le 1-833-724-0088.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick demande aussi aux citoyens qui ont de l’expérience en santé à se porter volontaires pour aider l’Ontario à faire face à la COVID-19. «Bien que le Nouveau-Brunswick n’ait pas de ressources en réserve au sein des réseaux de santé, tout travailleur de la santé qui est à la retraite ou qui travaille à l’extérieur du système de soins de santé est encouragé à prêter main-forte», indique-t-on dans un communiqué.

Resserrement des frontières en N.-É.

La Nouvelle-Écosse impose des restrictions plus sévères sur les voyages pour le mois de mai, alors que les cas de variants préoccupants continuent d’augmenter dans cette province.

Le premier ministre Iain Rankin a annoncé mardi qu’à compter de vendredi matin, les personnes de l’extérieur de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ne seront pas autorisées à entrer, à moins que leur voyage ne soit «essentiel» ou qu’elles soient des résidents permanents de la province.

Par «voyages essentiels», on entend les Néo-Écossais dont le principal employeur se trouve dans une autre province, les travailleurs étrangers temporaires approuvés par le gouvernement fédéral et les personnes qui doivent être présentes à une audience au tribunal.

Il existe également des exceptions pour les étudiants de niveau postsecondaire qui viennent étudier en Nouvelle-Écosse ou qui rentrent chez eux, et pour les parents qui viennent chercher un étudiant pour le ramener à la maison.

Les personnes qui peuvent prouver qu’elles ont déjà une nouvelle adresse permanente en Nouvelle-Écosse en date du 21 avril et qu’elles déménagent ici de façon permanente pourront aussi entrer.

La Nouvelle-Écosse signalait mardi neuf nouveaux cas de COVID-19 et comptait 68 cas actifs. Six des nouveaux cas se trouvent dans la région de Halifax, avec cinq contacts étroits de cas précédemment connus, l’autre faisant l’objet d’une enquête.

Les responsables affirment que deux autres cas ont été identifiés dans la zone ouest et un dans la zone est; ces trois cas sont liés à des voyages à l’extérieur du Canada atlantique.

La Nouvelle-Écosse compte à ce jour 65 cas du variant britannique, 12 cas du variant sud-africain et un cas du variant brésilien. La province avait administré jusqu’à lundi 216 018 doses d’un des vaccins et 32 877 personnes avaient reçu leur deuxième dose.

À Terre-Neuve-et-Labrador, la direction de la santé publique de l’Ouest offre maintenant la vaccination à toute personne de plus de 65 ans. Depuis lundi, toute personne de plus de 65 ans peut simplement réserver sa place en ligne.

Les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech sont offerts aux personnes de ce groupe d’âge. Le ministre de la Santé, John Haggie, s’attend à ce que les livraisons du vaccin Pfizer doublent à partir du mois de mai.