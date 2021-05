Le N.-B. publie une feuille de route pour un déconfinement progressif cet été

HALIFAX — La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick a déclaré jeudi que la province pourrait passer à la «phase verte» de son plan de rétablissement dès le 2 août, si au moins 75 % des résidents sont entièrement vaccinés contre la COVID-19.

Dorothy Shephard a dévoilé un plan en trois étapes pour la levée de la plupart des restrictions sanitaires, qui pourrait commencer dès le 7 juin, en fonction des taux de vaccination et d’hospitalisations.

La première phase, si 75 % des Néo-Brunswickois de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose, prévoirait notamment l’élimination de la quatorzaine et du dépistage obligatoires pour les visiteurs du Canada atlantique et des régions d’Avignon et du Témiscouata, au Québec, à l’exception des visiteurs en provenance de la Nouvelle-Écosse.

Cette province rejoindrait la «bulle Atlantique» lors de la deuxième phase, à compter du 1er juillet — si au moins 20 % des aînés de 65 ans et plus ont reçu leur deuxième dose et que 75 % des gens âgés de 12 ans et plus ont reçu leur première dose. Les autres Canadiens qui auraient reçu au moins une dose pourraient alors venir au Nouveau-Brunswick sans faire de quarantaine, mais ils devraient toujours s’enregistrer. Ceux qui ne seraient pas vaccinés devraient s’isoler et se faire tester.

Et le 2 août, si 75 % des citoyens du Nouveau-Brunswick de 12 ans et plus avaient reçu leur deuxième dose, toutes les restrictions sanitaires seraient levées.

«La ligne d’arrivée à la phase verte est près de nous, et beaucoup plus près que nous l’avions pensé», a déclaré la ministre Shephard. «Nous en sommes arrivés là grâce au travail inlassable réalisé partout dans notre province afin de distribuer les vaccins rapidement et efficacement.»

Par ailleurs, le Nouveau-Brunswick imposera dès lundi prochain le dépistage obligatoire, tous les deux jours, aux travailleurs non vaccinés des foyers de soins de longue durée où les taux de vaccination du personnel sont inférieurs à 50 %.

Selon le ministère du Développement social, les rapports les plus récents indiquent que les taux de vaccination du personnel restent inférieurs à 50 % dans 99 des 563 établissements de soins de longue durée de la province. Le ministère estime qu’environ 1100 travailleurs n’ont pas encore reçu au moins une dose du vaccin.

Le Nouveau-Brunswick signalait jeudi neuf nouveaux cas: cinq dans la région de Fredericton, trois dans la région de Moncton et un dans la région de Bathurst. On comptait 137 cas actifs et huit Néo-Brunswickois hospitalisés, dont trois aux soins intensifs.

L’Î.-P.-É. se prépare aussi à rouvrir

L’Île-du-Prince-Édouard a elle aussi publié un calendrier d’élimination des restrictions de voyage pour les résidents du reste du pays.

La docteure Heather Morrison, administratrice en chef de la santé publique, a annoncé que son équipe avait l’intention de rouvrir la province aux voyageurs du Canada atlantique le 27 juin, et à certains voyageurs canadiens le 8 août. Les résidents de l’Atlantique entièrement ou partiellement vaccinés pourront visiter l’île à partir du 27 juin sans observer une quatorzaine.

À partir du 8 août, les résidents de l’extérieur du Canada atlantique qui seront entièrement vaccinés pourront venir dans l’île sans quarantaine, en autant que leur voyage aura été préalablement approuvé. La docteure Morrison s’attend à ce que cette exigence d’approbation préalable soit levée le 12 septembre.

Tous les voyageurs seront testés à leur arrivée et devront fournir une preuve de leur statut vaccinal, mais la docteure Morrison a indiqué jeudi que son équipe travaillait toujours sur les détails de cet assouplissement.

Elle précise toutefois que le calendrier annoncé jeudi est conditionnel à l’atteinte de certains objectifs de vaccination dans l’île.

La N.-É vaccine ses adolescents

La Nouvelle-Écosse a annoncé jeudi que les citoyens âgés d’à peine 12 ans peuvent désormais recevoir un vaccin contre la COVID-19. Le gouvernement affirme que cette nouvelle cohorte des 12 à 19 ans compte plus de 74 000 jeunes.

Le vaccin Pfizer-BioNTech est disponible pour toute personne de 12 ans et plus, tandis que le Moderna n’est offert qu’aux adultes.

Ottawa a aussi annoncé jeudi un investissement de 11,4 millions $ dans les établissements de soins de santé et de soins de longue durée de la Nouvelle-Écosse. La ministre fédérale Bernadette Jordan a précisé que cette somme financera 39 projets liés à l’amélioration de la sécurité des résidents, des patients et du personnel. La province investira 2,8 millions $.

La Nouvelle-Écosse signalait jeudi 33 nouveaux cas de COVID-19 et 182 rémissions. Les responsables de la santé précisent que 18 nouveaux cas se trouvent dans la région est de la province, qui comprend le Cap-Breton. L’un des nouveaux cas concerne un membre du personnel du foyer «Harbourstone Enhanced Care», à Sydney.

La Nouvelle-Écosse comptait jeudi 638 infections actives déclarées.

Six nouveaux cas à Terre-Neuve

Terre-Neuve-et-Labrador signalait jeudi six nouveaux cas, dont trois liés à une éclosion croissante dans le centre de l’île. Les autorités indiquent qu’il y a maintenant 49 cas confirmés en lien avec cette éclosion.

Les responsables ont confirmé mercredi que le variant B.1.617.2, découvert pour la première fois en Inde, était à l’origine de cette propagation.

Le ministère de la Santé indique qu’il y a maintenant 89 infections actives dans la province, dont cinq personnes hospitalisées en raison de la maladie.