Le N.-B. signale 11 nouveaux cas, mais pas de nouvelles hospitalisations

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a signalé jeudi 11 nouveaux cas de COVID-19, mais aucune hospitalisation liée à la maladie infectieuse.

Neuf nouveaux cas ont été recensés dans la région de Moncton et deux dans la région de Saint-Jean. Le Nouveau-Brunswick recensait jeudi 68 cas actifs.

La médecin hygiéniste en chef, Jennifer Russell, exhorte les parents à s’assurer que leurs enfants de 12 ans et plus seront vaccinés avant le début de l’année scolaire, le 7 septembre.

Elle rappelle que plus de 11 000 jeunes de 12 à 19 ans ne sont pas complètement vaccinés et qu’environ 19 000 n’ont même pas reçu une première dose.

Au Nouveau-Brunswick, 54 % des jeunes de 12 à 19 ans sont pleinement vaccinées, près de 17 % ont reçu une première dose et 29 % ne sont pas vaccinés.

Le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, a déclaré jeudi que les protocoles sanitaires pour la prochaine année scolaire seraient annoncés d’ici la fin de la semaine prochaine.

«Notre objectif est d’avoir une année la plus normale possible dans le contexte des défis liés au variant Delta, tout en protégeant les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner ainsi que celles âgées de moins de 12 ans qui attendent l’approbation de vaccins pour leur groupe d’âge», a indiqué le ministre Cardy.

La docteure Russell a rappelé de son côté que «puisque les élèves retournent à l’école le 7 septembre et qu’un délai de deux semaines après avoir reçu la deuxième dose est nécessaire pour être pleinement immunisé, les parents et les tuteurs doivent fixer un rendez-vous immédiatement pour que leurs enfants soient pleinement vaccinés, ou pour qu’ils aient reçu au moins leur première dose, si ce n’est déjà fait».

Par ailleurs, à ce jour, 70,5 % des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés et 83,1 % ont reçu leur première dose.

La Nouvelle-Écosse voisine signalait jeudi sept nouveaux cas de COVID-19, dont cinq dans la région du centre, qui comprend Halifax. Dans cette région sanitaire, une personne était hospitalisée aux soins intensifs à cause de la maladie. La province comptait jeudi 24 cas actifs signalés.