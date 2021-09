Le N.-B. signale 14 nouveaux cas et de nouvelles mesures pour les garderies

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a signalé vendredi 14 nouveaux cas de COVID-19, en soulignant une éclosion à l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin et de nouvelles mesures dans les garderies éducatives.

La Santé publique a déclaré une éclosion dans cet établissement du secteur de Restigouche après que deux cas positifs de COVID-19 ont été confirmés à l’hôpital. La Santé publique et le Réseau de santé Vitalité mènent une enquête, mais le risque pour le public est considéré comme faible, ont soutenu les autorités.

Six nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés dans la région de Moncton, deux dans la région de Saint-Jean et trois dans le secteur d’Edmundston. Les régions de Fredericton, Bathurst et Miramichi ont chacune enregistré un nouveau cas.

Il y a présentement 126 cas actifs déclarés dans la province. Trois personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, et deux d’entre elles se trouvent aux soins intensifs.

Selon la Santé publique, 75,8 pour cent des gens du Nouveau-Brunswick admissibles sont pleinement vaccinés contre la COVID-19, et 84,9 pour cent ont reçu leur première dose du vaccin. Plus de 2400 doses du vaccin ont été administrées dans la province jeudi, y compris 900 premières doses.

À compter de mardi, le personnel des garderies éducatives ainsi que les enfants âgés de deux ans et plus qui fréquentent ces établissements devront porter un masque dans les espaces intérieurs communs et lorsqu’ils utilisent les services de transport offerts par la garderie, comme les autobus et les fourgonnettes.

Il s’agit de nouvelles lignes directrices. Cette mise à jour encourage fortement le personnel à se faire vacciner et oblige les garderies éducatives à conserver un registre des visiteurs et à prendre des dispositions afin de pouvoir gérer une éclosion, peut-on lire dans le communiqué du gouvernement publié vendredi.

«En attendant que la vaccination soit élargie aux enfants âgés de moins de 12 ans, nous continuons à compter sur nos communautés pour qu’elles nous aident à garder les enfants en santé et en sécurité», affirme le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.