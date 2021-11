Le N.-B. signale 99 nouveaux cas tandis que s’amorce la vaccination des enfants

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a lancé vendredi sa campagne de vaccination contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, tandis que la province continue de voir un nombre élevé de nouveaux cas.

Les responsables de la santé ont signalé 99 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre de cas actifs à 787.

Il y avait vendredi 56 personnes dans la province hospitalisées avec la COVID-19, dont 18 aux soins intensifs.

Des cliniques ont ouvert dans toute la province pour donner aux enfants leur première injection du vaccin pédiatrique dont l’utilisation a été approuvée au Canada la semaine dernière.

Plus de 9300 rendez-vous pour les enfants ont été pris au Nouveau-Brunswick depuis l’ouverture des réservations mardi.

Afin de répondre à la demande, des cliniques s’ajoutent dans les régions de Fredericton et de Moncton, et plus de 130 pharmacies participeront également à la campagne de vaccination pédiatrique, des doses devant arriver dans ces établissements à partir du 2 décembre.

«Je trouve encourageant qu’autant de jeunes Néo-Brunswickois aient reçu leur première dose du vaccin et qu’un plus grand nombre encore aient un rendez-vous pour se faire vacciner au cours des prochaines semaines, a affirmé par communiqué la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell. Chaque personne vaccinée représente un niveau de protection supplémentaire contre le virus.»

Mme Russell a déclaré que le nombre élevé de cas signalés vendredi était préoccupant, mais a noté que la majorité des nouveaux cas résultent d’un contact avec des cas connus.

«Il est important que tous les résidants respectent les mesures de santé publique et fournissent leur part d’efforts pour réduire davantage la propagation du virus», a-t-elle déclaré.

Les responsables de la santé publique ont signalé que 87,8% des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont complètement vaccinés contre la COVID-19, et 93,5% ont reçu leur première dose.

Ailleurs dans le Canada atlantique

La Nouvelle-Écosse a signalé vendredi 28 nouveaux cas de COVID-19.

Les responsables de la santé ont indiqué que 16 nouveaux cas se trouvent dans la zone nord et 12 nouveaux cas dans la région de Halifax, ajoutant qu’il existe des preuves d’une propagation communautaire restreinte dans les deux zones de santé.

Le ministère de la Santé a rappelé que le portail en ligne pour la prise de rendez-vous pour le vaccin contre la COVID-19 est ouvert aux enfants âgés de cinq à 11 ans.

Le médecin-hygiéniste en chef, le Dr Robert Strang, a déclaré plus tôt cette semaine que les enfants pourront recevoir une injection du vaccin pédiatrique Pfizer-BioNTech à partir du 2 décembre dans les pharmacies et au IWK Health Centre.

M. Strang a déclaré que le système de santé avait la capacité d’administrer les premières doses avant Noël à 80% des enfants admissibles.

La Nouvelle-Écosse compte 172 infections actives signalées et 14 personnes hospitalisées atteintes de la maladie, dont cinq aux soins intensifs.

Terre-Neuve-et-Labrador a recensé six nouveaux cas de COVID-19.

Les responsables de la santé ont indiqué que quatre nouveaux cas se trouvent dans la région sanitaire de l’est et que les régions sanitaires du centre et de l’ouest ont chacune un nouveau cas.

Terre-Neuve-et-Labrador comptait vendredi 14 cas actifs de COVID-19.

Il y avait une personne à l’hôpital avec la maladie.

Les responsables ont affirmé que quiconque dans la province, quel que soit son statut vaccinal, devrait se faire tester s’il ne présente qu’un seul symptôme de la COVID-19.

Ils ont indiqué que les données des tests COVID-19 restent indisponibles en raison de la cyberattaque d’octobre qui a endommagé l’infrastructure informatique des soins de santé de la province.

L’Île-du-Prince-Édouard a lancé vendredi sa première clinique de vaccination contre la COVID-19 pour les enfants âgés de cinq à 11 ans.

Au total, 130 enfants ont été vaccinés à la clinique de la ville de Summerside.

La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Heather Morrison, a déclaré dans un communiqué de presse que la dernière étape du déploiement de la vaccination dans la province ajoute une autre couche de protection pour tous les Insulaires.

Les autorités sanitaires ont également signalé vendredi deux nouveaux cas de COVID-19.

Les responsables ont déclaré que les deux cas impliquaient des contacts d’infections signalées précédemment et qu’ils étaient liés à un groupe de cas qui a pris naissance dans le comté de Prince.

L’Île-du-Prince-Édouard compte 37 cas actifs signalés de COVID-19.