Le N.-Brunswick annonce 77 nouveaux cas et la 1re phase de son plan d’action

FREDERICTON — Les autorités du Nouveau-Brunswick ont signalé samedi 77 nouveaux cas de COVID-19, à quelques heures de l’entrée en vigueur de la phase 1 du système d’alerte.

Cette phase est «la moins restrictive» du système mis en place par le gouvernement. Par exemple: le port du couvre-visage est obligatoire s’il est impossible de maintenir la distanciation physique.

La distanciation physique sera obligatoire dans les endroits où les gens ne sont pas tenus de présenter une preuve de vaccination, comme les magasins de détail, les centres commerciaux, les salons et les spas

Un maximum de 20 personnes peuvent participer à un rassemblement informel à l’intérieur dans des maisons privées, et de 50 personnes pour les rassemblements informels à l’extérieur.

Il est aussi recommandé aux gens non-vaccinés de ne pas aller dans des rassemblements dans des maisons privées.

«Il est important que nous respections les mesures de santé publique et que nous limitions le plus possible notre nombre de contacts cet hiver, a affirmé la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, par voie de communiqué. Il y a encore beaucoup de cas de transmission qui surviennent dans le cadre de rassemblements dans des maisons privées, et nous savons que les personnes qui ne sont pas vaccinées présentent encore un risque élevé de tomber gravement malades.»

Le nombre de cas actifs s’élève à 722. On recense 51 hospitalisations, dont 16 patients aux soins intensifs.

Les autorités reconnaissent que 18 personnes étaient à l’hôpital pour d’autres raisons et elles ont contracté la COVID-19 en raison d’éclosions dans les hôpitaux à Moncton, Saint John et Miramichi, après avoir été admises.