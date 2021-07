Le nettoyage commence après le passage de la tornade à Barrie, jeudi

BARRIE, Ont. — La ville de Barrie, dans le centre de l’Ontario, se concentrait vendredi sur le nettoyage et la solidarité, après le passage, la veille, d’une tornade qui a ravagé un quartier, faisant plusieurs blessés et endommageant des résidences.

Les ambulanciers ont indiqué que huit personnes avaient été transportées à l’hôpital et que plusieurs autres avaient été soignées sur place pour des blessures mineures.

Environnement Canada a attribué à cette tornade une cote préliminaire de «EF-2», ce qui signifie que les vents pouvaient atteindre 210 km/h. La tornade a fait des dommages dans un couloir d’une centaine de mètres de large sur environ 5 km de long. Le directeur des pompiers de Barrie, Cory Mainprize, a estimé qu’une vingtaine de résidences étaient considérées comme inhabitables, dont deux ou trois complètement détruites.

Le premier ministre Doug Ford devait se rendre à Barrie plus tard vendredi pour évaluer les dommages et rencontrer les premiers intervenants et les responsables locaux.

Des équipes devaient commencer à faire quelques réparations vendredi, notamment réparer les toits qui n’ont pas été trop endommagés par le vent et les débris.

Le maire Jeff Lehman soutient que la communauté a déjà commencé à se serrer les coudes pour soutenir ceux qui ont le plus perdu, en faisant don de nourriture et de biens.

Une autre tornade en 1985

Le maire a aussi rappelé que pour plusieurs «vieux résidents» de Barrie, la chose n’est pas nouvelle. Il y a 36 ans, en 1985, une tornade avait fait huit morts et plus d’une centaine de blessés dans cette ville. Des centaines de maisons du quartier Allendale avaient été alors détruites.

«J’ai vécu dans ce quartier quand j’étais petit, a raconté le maire Lehman. Je veux dire, c’est troublant: on ne peut pas s’attendre à revoir ça de son vivant.»

La tornade de jeudi a également rappelé des souvenirs à Judy Arksey, âgée de 70 ans. «J’ai jeté un coup d’oeil au ciel et j’ai tout de suite su ce qui s’en venait.» Elle se trouvait dans la voiture de sa fille, dans l’entrée de garage, lorsque la tornade a ravagé la rue. Ses deux petits-enfants, de six et 16 ans, étaient avec elles.

«Je me suis souvenu que pendant l’autre tornade, les chevaux étaient soulevés de terre à l’hippodrome, et je me suis dit: on est là, dans une voiture, avec mes petits-enfants derrière», a raconté Mme Arksey. Heureusement, la voiture est restée au sol, malgré les coups portés par les rafales violentes, et personne n’a été blessé.

Et tout comme il y a 36 ans, la communauté de Barrie se serre les coudes, a-t-elle dit.