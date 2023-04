Le nettoyage commence dans le Maine après le déraillement d’un train du CP

SANDWICH ACADEMY GRANT TOWNSHIP, Maine — Le Canadien Pacifique mène dimanche des efforts de nettoyage sur les lieux du déraillement d’un train de marchandises survenu la veille dans le Maine, près de la frontière canado-américaine.

Trois employés ont dû être hospitalisés à la suite de l’incident qui s’est produit samedi vers 8h30 dans le canton de Sandwich Academy Grant, dans le comté de Somerset, où trois locomotives et six wagons transportant du bois et des câbles électriques sont sortis de la voie.

Ce secteur est situé à une cinquantaine de kilomètres du Québec. Il s’agit de la ligne de chemin de fer du Canadien Pacifique qui traverse notamment Farnham et Lac-Mégantic, puis se rend jusqu’à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Dimanche, le Canadien Pacifique était sur les lieux pour diriger les opérations de nettoyage et de réparation, a fait savoir le porte-parole du ministère de l’Agriculture, de la Conservation et de la Foresterie du Maine, Jim Britt.

Les travailleurs s’affairaient notamment à récupérer les locomotives et les wagons, tout en retirant des débris et en réparant les rails. Il était impossible de dire dans l’immédiat combien de temps sera nécessaire pour tout remettre en place.

Certaines matières dangereuses se trouvaient dans le train au moment du déraillement, selon les autorités, mais les premiers répondants ont déterminé qu’il n’y avait pas de risque de fuite ou d’incendie. La sécurité du public n’était donc pas non plus menacée.

Selon les premières indications, le déraillement pourrait avoir été causé par un affaissement du terrain en raison de la fonte des glaces, ont indiqué les autorités de l’État.

La Federal Railroad Administration, qui a envoyé un inspecteur sur place, a toutefois laissé entendre qu’il faudrait plusieurs semaines avant que tous les détails de l’accident soient révélés. Le Canadien Pacifique a jusqu’à la fin du mois de mai pour soumettre un rapport concernant les causes du déraillement.

La population locale a été invitée à rester à l’écart pendant que les travaux se poursuivaient. Le déraillement s’est produit près de Rockwood, une ville d’environ 300 habitants située sur le lac Moosehead, à environ 140 kilomètres au nord-ouest de la ville de Bangor.