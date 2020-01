Le nombre de Canadiens tués dans l’écrasement d’avion en Iran pourrait évoluer

OTTAWA — Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, prévient que le bilan des Canadiens tués dans l’écrasement d’avion en Iran pourrait évoluer, à mesure que d’autres renseignements sont disponibles, puisque certaines victimes auraient la double nationalité.

«La situation évolue extrêmement rapidement. J’ai communiqué avec mon homologue ukrainien, et je continuerai de m’entretenir avec les autorités compétentes. Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler en étroite collaboration avec les partenaires internationaux en ce qui concerne toute enquête éventuelle», a-t-il déclaré.

Un bilan provisoire fait état de 63 Canadiens parmi les 176 victimes de l’écrasement, mercredi matin en Iran, d’un Boeing 737-800 exploité par le transporteur Ukraine International Airlines.

Mercredi matin, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada va travailler avec ses partenaires internationaux pour mener une enquête approfondie sur l’écrasement. Il devrait tenir une conférence de presse plus tard en journée à Ottawa, à une heure encore indéterminée.

M. Trudeau dit qu’il a intention d’aller au bout de cette affaire: «Notre gouvernement continuera de travailler de près avec ses partenaires internationaux pour veiller à ce qu’une enquête approfondie relative à cet écrasement soit menée et pour que les Canadiens trouvent réponse à leurs questions.»

«Aujourd’hui, je tiens à rassurer tous les Canadiens: notre plus grande priorité est votre sécurité. Nous sommes également de tout coeur avec les autres pays qui pleurent la perte de leurs citoyens», a-t-il ajouté dans une déclaration.

M. Champagne et le ministre des Transports, Marc Garneau, sont en communication avec leurs homologues internationaux. M. Garneau a déjà assuré que le Canada offrira de l’aide technique dans le cadre de l’enquête à venir.

Tous ont exprimé leurs plus sincères condoléances et leurs pensées aux familles et aux proches des victimes dans cette tragédie.

«Il n’y a pas de mots. 176 vies perdues. 63 Canadiens ne reviendront pas à la maison. Ces familles méritent des réponses claires, mais quelle que soit la cause, c’est dévastateur», a réagi Jagmeet Singh, le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a dit qu’il attendait d’en savoir plus sur ce qui s’est passé. «J’ai le coeur brisé pour les familles et les communautés qui cherchent des réponses au sujet des êtres aimés. Vous êtes dans nos pensées et prières ce matin», a-t-il écrit sur Twitter.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a remercié le gouvernement du Canada pour son insistance à mener une enquête et le soutien aux familles des victimes.