Le nombre de cas de COVID-19 bondit à 365 au Québec

QUÉBEC — Le nombre de cas a connu une hausse considérable dans les 24 dernières heures passant à 365 nouveaux cas déclarés mercredi par rapport à 234 la veille. Un décès s’est ajouté au bilan de la pandémie.

Au total, ce sont 380 038 personnes qui ont contracté la maladie depuis le début de la pandémie l’an dernier. Parmi elles, 366 670 personnes sont considérées comme étant rétablies.

Le total de vies perdues en raison de la COVID-19 s’établit désormais à 11 242.

Actuellement, on retrouve 67 patients hospitalisés au Québec à cause de la COVID-19, soit cinq de plus que lors du plus récent bilan. Parmi eux, 22 personnes sont traitées dans une unité de soins intensifs, soit quatre de plus que la veille.

Les données sur le nombre de nouvelles infections sont tirées des analyses de 18 274 prélèvements réalisés le 9 août.

Le ministère de la Santé rapporte également que 35 865 doses de vaccins ont été administrées depuis 24 heures au Québec. À ce total, on ajoute 1368 injections effectuées avant le 10 août. De plus, 46 613 doses ont été administrées à des Québécois en dehors de la province.

Le grand total de doses injectées à des citoyens du Québec s’élève maintenant à 11 534 844 doses.