Le nombre de cas de COVID-19 chute sur le Vieux-Continent

ROME — Les infections, les hospitalisations et les décès causés par le coronavirus chutent sur le Vieux-Continent, après que l’Europe ait dominé le monde pour le nombre de nouveaux cas l’automne et l’hiver derniers en raison d’éclosions qui ont coûté des centaines de milliers de vies et provoquées le débordement d’unités de soins intensifs.

Désormais, les taux de vaccination s’accélèrent à travers l’Europe, au rythme de promesse de vacances d’été à Ibiza, en Crète ou en Corse. On espère la renaissance d’une industrie du tourisme qui, en Espagne et en Italie, représente à elles seules 13% du produit intérieur brut, mais qui a été anéantie par la pandémie.

L’Europe a connu la plus forte baisse des nouvelles infections et des décès reliés à la COVID-19 cette semaine par rapport à toute autre région, tout en signalant qu’environ 44% des adultes avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, selon l’Organisation mondiale de la santé et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Selon une analyse de l’Associated Press des données de l’Université Johns Hopkins, la moyenne mobile sur sept jours de l’Europe pour les nouveaux cas par 100 000 habitants a été plus élevée que dans toute autre région de la mi-octobre au début décembre, puis du début février au mois d’avril.

Désormais, aucun pays européen ne fait partie du top 10 concernant les nouveaux cas par 100 000 habitants.

– Par The Associated Press