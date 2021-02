Le nombre de décès liés à la COVID-19 peut être sous-estimé, selon des experts

Le nombre de personnes mortes de la COVID-19 est probablement beaucoup plus élevé que celui qui est enregistré, préviennent des experts.

Ils soulignent notamment que les certificats de décès ne mentionnent pas toujours que la COVID-19 a été la cause de la mort de la personne.

Par exemple, le Dr Nathan Stall, un gériatre du Sinai Health, de Toronto, dit que les données ne prennent en cause que ceux qui ont été déclarés positifs à la COVID-19.

Le Dr Stall croit que des victimes inconnues de la COVID-19 ne font pas partie du bilan funèbre parce que les gens ne sont pas testés après leur décès.

Une étude de Statistique Canada, réalisée en novembre, indiquait que la COVID-19 avait été identifiée comme la cause initiale du décès dans 92 % (8795 des 9525 décès) des cas où elle était signalée sur le certificat médical .

Dans les 8 % de cas restants, le cancer, la démence ou la maladie d’Alzheimer, et d’autres maladies chroniques comme les cardiopathies ischémiques ou les maladies pulmonaires chroniques étaient le plus souvent considérées comme la cause initiale du décès.

Le Dr Stall souhaite un meilleur contrôle dans la façon dont les décès sont enregistrés.

Roger Wong, professeur clinique de médecine gériatrique à l’Université de la Colombie-Britannique, dit que des données incomplètes ou inexactes peuvent avoir des répercussions sur la santé publique.

Selon lui, les scientifiques et les chercheurs comprendront mieux les effets de la COVID-19 chez les personnes souffrant de problèmes de santé de longue date en examinant autant de détails que possible dans les certificats de décès.