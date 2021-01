Le nombre de décès quotidiens en Ontario pourrait doubler d’ici la fin de février

TORONTO — De nouvelles données indiquent que le système de santé de l’Ontario sera débordé et que les décès dus à la COVID-19 dépasseront ceux de la première vague, à moins qu’il n’y ait une réduction significative des contacts entre les résidents.

Selon ces nouvelles projections, les décès quotidiens dus au virus passeront de 50 à 100 d’ici la fin du mois de février si l’on maintient les restrictions sanitaires à leur niveau actuel.

Selon des projections plus graves, il y aura environ 500 malades de la COVID-19 aux soins intensifs ce mois-ci et potentiellement plus de 1000 d’ici février.

Les experts qui compilent ces projections pour le gouvernement ontarien estiment que la croissance de la COVID-19 s’accélère, augmentant de 7 % lors de certains des «pires jours». Ils affirment également que 40 % des foyers de soins de la province connaissent des éclosions.

Les décès continuent d’augmenter dans les foyers de soins de longue durée, avec 198 résidents et deux membres du personnel morts du virus depuis le 1er janvier.

L’Ontario signalait mardi 2903 nouveaux cas de COVID-19, dont huit nouveaux cas d’un variant d’abord observé au Royaume-Uni. La province signalait également 41 autres décès liés au virus.

Des 2903 nouveaux cas, 837 étaient recensés à Toronto et 545 dans sa banlieue de Peel. La région de York comptait 249 autres cas et 246 nouvelles infections ont été signalées dans la région de Niagara.

Le ministère de la Santé indique également que plus de 44 800 tests ont été effectués depuis la dernière mise à jour quotidienne. L’Ontario rapporte également que 11 448 doses de vaccins ont été administrées depuis sa dernière mise à jour quotidienne, avec 133 553 doses totales maintenant administrées.

Au total, 222 023 Ontariens ont été déclarés positifs pour la COVID-19, avec 186 829 cas résolus et 5053 décès depuis le début de la pandémie.