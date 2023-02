Le nombre de dons d’organes en contexte d’aide médicale à mourir en hausse au Québec

MONTRÉAL — Le Québec a enregistré un nombre record de références pour don d’organes en 2022, dont une importante hausse en contexte d’aide médicale à mourir (AMM), selon le dernier bilan annuel de Transplant Québec.

L’organisation a révélé mercredi que la proportion de donneurs d’organes ayant eu recours à l’AMM s’est élevée à près de 15 % l’an dernier, et que la majorité d’entre eux avaient reçu un diagnostic prépondérant d’une maladie neurodégénérative ou neurologique.

L’organisme précise que le nombre de donneurs en situation d’AMM a triplé en cinq ans. Environ 10 % des cas d’aide médicale à mourir traités dans la province représentent des donneurs potentiels, en considérant uniquement les diagnostics prépondérants compatibles avec le don d’organes, ce qui équivaudrait à 366 donneurs, estime Transplant Qubec.

«Il s’agit non seulement d’une opportunité d’augmenter le nombre de donneurs d’organes au Québec, mais aussi d’une occasion incroyable de permettre à plus de personnes de bénéficier d’une greffe. En plus d’augmenter le nombre de gens transplantés par la générosité de leur geste, ces personnes donnent également un sens à leur condition en permettant de sauver d’autres vies», a déclaré la nouvelle directrice générale de l’organisme, Martine Bouchard, dans un communiqué.

Au total, Transplant Québec mentionne avoir reçu 854 références pour don d’organes et que 483 personnes ont pu être transplantées en 2022. Il rapporte notamment 78 transplantations pulmonaires, soit un nombre «inégalé» pour une deuxième année consécutive.

Plus de 170 donneurs décédés au Québec ont permis de transplanter 584 organes.

Le temps d’attente pour une transplantation de poumon ou de rein a diminué considérablement au cours des dix dernières années, indique par ailleurs Transplant Québec. Au 31 décembre 2022, 913 personnes étaient inscrites sur la liste d’attente de l’organisme.

Au prorata de leur population, Montréal, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l’Estrie sont les régions affichant la plus grande proportion de donneurs potentiels, selon Transplant Québec.