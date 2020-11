Le nombre de nouveaux cas a légèrement régressé par rapport à la veille

Même s’il demeure prudent, le ministre de la Santé Christian Dubé semblait rassuré de la baisse des cas de COVID-19 dans la province, qui ont légèrement fléchi dimanche après avoir atteint un sommet la veille.

«Oui, c’est une bonne nouvelle, a-t-il soutenu en conférence de presse à Montréal. On n’est pas encore dans une tendance, parce qu’une journée ne fait pas le printemps, mais prenons la bonne nouvelle où elle est.»

Selon les données publiées dimanche par le ministère de la Santé, le nombre de nouveaux cas s’est élevé à 1211 au cours des 24 dernières heures, comparativement à 1448 samedi et 1301 vendredi.

Le nombre de cas atteint maintenant 123 854 depuis le début de la pandémie. L’Institut national de la santé publique du Québec signalait 12 380 cas actifs.

Quinze décès se sont ajoutés au bilan, dont deux survenus au cours des 24 dernières heures, onze du 8 au le 13 novembre, un avant le 8 novembre et un dernier à une date inconnue. Le bilan des victimes s’élève à 6636.

Le nombre d’hospitalisations a grimpé à 587, quatre de plus que la veille. On rapporte sept patients de plus aux soins intensifs, pour un total de 89.

L’INSPQ signale 1180 rétablissements pour un total de 104 848 depuis le début de la crise sanitaire.

Le nombre de prélèvements réalisés le 12 novembre s’élève à 28 861.

De nombreuses régions ont dépassé le plateau des 100 nouveaux cas. Les autorités rapportent 313 cas supplémentaires dans l’île de Montréal, 169 en Montérégie, 113 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 103 dans la Capitale-Nationale et dans Lanaudière.

Laval compte 88 nouveaux cas; la Mauricie-Centre-du-Québec 84; l’Estrie 82; les Laurentides 56; l’Outaouais 41; la Chaudière-Appalaches 38 et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 14.

Interrogé sur les étapes à venir, M. Dubé a dit qu’il était encore trop tôt pour évoquer la fermeture des écoles ou des milieux de travail.

«Je trouve ça encourageant de voir qu’on peut avoir une bonne journée, mais ça va prendre plusieurs bonnes journées pour qu’on soit capable de voir qu’est-ce qu’on fait», a-t-il offert.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 294 307 cas de la COVID-19 et 10 935 décès ont été rapportés depuis le début de la pandémie.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux :

– 123 854 cas au Québec, dont 6626 décès;

– 94 009 cas en Ontario, dont 3361 décès;

– 38 338 cas en Alberta, dont 401 décès;

– 20 895 cas en Colombie-Britannique, dont 290 décès;

– 10 453 cas au Manitoba, dont 152 décès;

– 4820 cas en Saskatchewan, dont 29 décès;

– 1142 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 367 cas au Nouveau-Brunswick, dont six décès;

– 301 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 68 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 24 cas au Yukon, dont un décès;

– 15 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

–Huit cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.