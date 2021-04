Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 explose à Québec

QUÉBEC — La Capitale-Nationale est aux prises avec 436 nouveaux cas de COVID-19, soit 66 de plus qu’à Montréal.

Il s’agit d’une explosion des cas, après que la région de Québec eut recensé 243 nouveaux cas dimanche, 290 lundi et 250 mercredi.

Rappelons qu’une éclosion au Mega Fitness Gym, à Québec, a fait 195 cas positifs «primaires», ainsi que 224 cas positifs «secondaires» dans 36 milieux de travail.

La situation n’est guère plus réjouissante dans Chaudière-Appalaches, qui recense jeudi 179 nouveaux cas de coronavirus.

Le premier ministre François Legault doit d’ailleurs faire le point sur la situation lors d’une conférence de presse jeudi après-midi.

Selon les informations qui circulent dans plusieurs médias, il envisagerait sérieusement de prolonger les mesures sanitaires d’urgence à Québec et à Lévis.

Depuis environ une semaine, les commerces non essentiels et les écoles sont fermés à Québec, Lévis et Gatineau. Le couvre-feu a également été ramené à 20h.

Ces mesures d’urgence devaient en principe être levées le 12 avril prochain.

Au Québec, jeudi, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a bondi, atteignant 1609 et s’accompagnant d’une autre hausse des hospitalisations.

Neuf nouveaux décès s’ajoutent au bilan, qui s’élève maintenant à 10 718 morts. Un décès est survenu dans les 24 dernières heures, sept entre le 1er et le 6 avril et un avant le 1er avril.

On rapporte une hausse de 23 hospitalisations, pour un total de 566. Parmi ces patients, 132 se trouvent aux soins intensifs, une augmentation de neuf.