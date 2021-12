Le nombre de nouveaux cas quotidiens a plus que doublé depuis une semaine en Ontario

TORONTO — Le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 a plus que doublé depuis une semaine en Ontario: il était à 1808 le 15 décembre, il est passé à 4383 mercredi. On déplore aussi neuf nouveaux décès liés au virus.

Le ministère de la Santé indique que 420 patients étaient hospitalisés mercredi à cause de la COVID-19; les trois quarts de ces personnes ne sont pas complètement vaccinés ou ont un statut vaccinal inconnu.

Par ailleurs, 168 personnes étaient aux soins intensifs en raison de la COVID-19, dont près de 79 % ne sont pas complètement vaccinées ou ont un statut vaccinal inconnu.

Le gouvernement indique que 90,5 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin et près de 88 % en ont eu deux. Plus de 230 000 doses ont été administrées mardi, selon le gouvernement.

Face à cette flambée de cas en raison du variant hautement transmissible Omicron, de plus en plus de bureaux de santé publique en Ontario modifient leur approche en matière de tests de dépistage et du traçage des contacts.

La santé publique de la région de Niagara a déclaré qu’elle commençait à transférer des ressources de la recherche des contacts vers l’administration de doses de rappel de vaccins — une stratégie qui pourra «mieux atténuer» la vague Omicron, estime-t-on.

Le nombre croissant de cas rend difficile l’accès aux tests en temps opportun, ce qui retarde l’identification des cas pour le suivi, a expliqué le bureau de santé.

En même temps, Omicron a raccourci le délai entre l’exposition initiale et la contagiosité; il est alors moins probable que les responsables de la santé puissent intervenir suffisamment tôt pour briser les chaînes de transmission, a-t-on indiqué.

«L’utilité du suivi des cas et des contacts a diminué et deviendra de moins en moins utile à mesure que les retards dans les tests augmentent et que le nombre de cas dépasse la capacité de la santé publique (de la région du Niagara)», a soutenu le bureau. La gestion des cas et la recherche des contacts seront de plus en plus gérées par l’intelligence artificielle et de l’aide à l’externe, a-t-on précisé.

Le bureau de santé publique de Hastings Prince Edward, qui couvre la région de Belleville, a déclaré qu’il ne serait plus en mesure d’appeler toutes les personnes dont le test est positif dans un délai de 48 heures et qu’il se concentrerait plutôt sur la réponse aux cas de milieux à haut risque, tels que les écoles et les soins de longue durée.

Le bureau de santé a déclaré que ceux qui se font tester devraient suivre le résultat en ligne et prévenir eux-mêmes leurs contacts à haut risque s’ils sont positifs.

Mardi, le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario a déclaré que la province se préparait à modifier sa stratégie en matière de tests de dépistage et de gestion des cas, à la lumière d’Omicron. Les décisions sont attendues au cours des prochains jours.

Plus tôt cette semaine, Santé publique Ottawa a demandé aux personnes qui ont des symptômes de la COVID-19, mais qui ne peuvent pas avoir un rendez-vous rapidement pour un test, de présumer qu’ils sont infectés et de s’isoler. Les responsables de la santé à Kingston ont également signalé la semaine dernière que les cliniques de dépistage étaient sous pression.