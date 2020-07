Le nombre de nouveaux cas se maintient au-dessus de la centaine en Ontario

TORONTO — L’Ontario a signalé lundi 119 nouveaux cas de COVID-19 et un autre décès lié au virus.

Le nombre total de cas dans la province s’élève désormais à 38 799, dont 2764 décès et 34 461 cas considérés comme résolus.

Le gouvernement ontarien affirme avoir été en mesure d’effectuer plus de 24 664 tests la veille.

Il indique aussi que 82 personnes sont présentement hospitalisées à cause de la COVID-19, dont 30 aux soins intensifs et 18 sous respirateur.

La province note que plusieurs hôpitaux n’ont pas soumis de données au cours de la fin de semaine et qu’il y aura probablement une augmentation du nombre de cas lorsqu’ils le feront.

Par ailleurs, le plan de déconfinement en Ontario autorise désormais les garderies à accueillir un plus grand nombre d’enfants à la fois.

Le ministère de l’Éducation avait auparavant limité à 10 le nombre de personnes par salle dans une garderie. À partir de lundi, un maximum de 15 enfants, en plus des membres du personnel, sont autorisés dans chaque «cohorte».

Les groupes d’enfants doivent rester ensemble pendant au moins sept jours de garde et ne peuvent pas se mélanger avec les enfants des autres cohortes. Le personnel ne doit pas non plus passer d’un groupe à l’autre.